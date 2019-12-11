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11 декабря 2019
В Молдавии Пушкин оказался сильнее политики
В декабре Кишинев на несколько дней стал столицей празднования 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Первые дни календарной зимы, которая больше напоминала раннюю солнечную весну, в Молдавии проходил VI Международный Фестиваль Русской Поэзии «Пушкинская горка».

На него съехались литераторы из России, Белоруссии, Украины и Приднестровья.
Много и верно было сказано на фестивале о том, что русская культура и пушкинская поэзия продолжают объединять представителей самых разных народов в ближнем и дальнем зарубежье.

И слова не расходились с делами. Например, в рамках конкурса проходил турнир молодых поэтов «Исполнись волею моей», который выиграла юная и действительно талантливая поэтесса из Тирасполя Диана Федорович. Напомню, Тирасполь – столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, с которой у молдавских властей, скажем так, непростые отношения. А среди чтецов стихотворений Александра Сергеевича в этом же турнире победила жительница Кишинёва Татьяна Стояненко. Так поэзия оказалась выше разделяющей нас политики. При том, что получилось это совершенно естественно, без всякой «разнарядки» со стороны организаторов фестиваля. Говорю это как один из членов жюри.
Или вот ещё пример – в один из фестивальных дней довелось познакомиться с начинающим писателем - молдаванином по национальности. Правда, возраст у него уже под сорок, по-русски он говорит хорошо, но с небольшим акцентом, владеет несколькими европейскими языками, имеет востребованную профессию. Однако вдруг понял, что должен писать прозу, и писать именно по-русски. Настолько оказалась сильна заложенная в него в детстве русской классикой любовь к художественному слову, что литературное творчество на другом языке кажется ему неприемлемым. Я думаю, мы не до конца понимаем, как сильно классическая русская литература помогала и помогает России даже в нынешнем мире, в котором литература, увы, играет не такую большую роль, как ранее.
Вообще испытываешь какое-то недоверчивое и одновременно радостное чувство, когда, находясь за полтысячи километров от нынешних границ России, слышишь, как эмоционально молодые жители Молдавии читают пушкинские стихи, и осознаешь, как близка им русская культура.

Первый день фестиваля начался с возложения цветов к небольшому памятнику Александру Сергеевичу в самом центре Кишинёва. К слову сказать, это был второй памятник Пушкину в Российской империи, после знаменитого московского памятника работы Александра Опекушина.
А затем гости отправились в Дом-музей А.С. Пушкина в Кишинёве. Несколько тревожное чувство охватывает, когда видишь этот маленький домик, единственный сохранившийся в столице Молдавии из тех, где поэт жил во время своего пребывания здесь. Его обступили многоэтажные новоделы. Когда их строили, из-за смещения грунта на стенах музея появились трещины. Был период, когда и вовсе казалось, что музей тихой сапой будет закрыт.

К счастью, те времена позади. Творческой интеллигенции удалось отстоять дом-музей поэта, как и улицу его имени, и памятник в самом центре Кишинёва. И есть надежда, что к следующему юбилею – 225-летию – этот пушкинский музей будет отремонтирован и станет отвечать самым современным музейным стандартам. По крайней мере, о необходимости этого недавно на заседании Совета по русскому языку при президенте России говорил Владимир Путин.
Даже в начале декабря, несмотря на отсутствие снега, в Долне очень красиво. Глаз успокаивают мягкие очертания предгорий Карпат - места, которые в Молдавии называют Кодры. Здесь мало что напоминает о 21 веке и, наверное, поэтому кажется, что только что между этими туями и кизиловыми деревьями проходил Поэт.

В Долне состоялись мастер-классы, которые вели поэт, секретарь правления Союза писателей России Алексей Ахматов, первый секретарь Союза российских писателей Светлана Василенко и автор этих строк. Скажу, не кривя душой, что открыл для себя в Молдавии несколько талантливых и перспективных авторов, пишущих на русском языке.
Не могу не выделить и день фестиваля, который прошёл в Гагаузии. Здесь в солнечный декабрьский день я услышал от играющих на зелёной траве детей слова «мороз, красный нос» и почувствовал себя как дома. Здесь тоже возлагали цветы к памятнику Пушкину, молодые чтецы читали стихотворения Александра Сергеевича, а гагаузские поэты говорили о том, как важно, чтобы гагаузы говорили и писали, как на родном, так и на русском языке.

Все три дня фестиваля были насыщены впечатлениями, знакомствами, поэзией и музыкой. Стихи звучали не только на русском, но и на молдавском, белорусском, гагаузском и даже французском языках. Мероприятия, а, вернее сказать, литературные праздники прошли в Российском центре науки и культуры в Республике Молдавия, в Белорусском культурном центре в Кишинёве, при поддержке которых состоялся фестиваль.
Свою лепту в организацию «Пушкинской горки» внесли Молодежное творческое объединение «Студия «Автор», главное управление культуры и туризма АТО Гагаузия, Русская община Республики Молдавия, Товарищество русских художников РМ «М-АРТ», Министерство образования, культуры и исследований РМ, Дом-музей А.С. Пушкина в Кишинёве.

Но главным, на мой взгляд, организатором и сердцем фестиваля стала поэтесса, председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдавия Олеся Рудягина.

Именно благодаря тому, что на постсоветском пространстве остаются такие энтузиасты русской культуры, мы, гости из России, можем приезжать сюда и чувствовать себя своими. Надеюсь, что так будет и впредь.
Автор: Алексей Полубота, секретарь правления Союза писателей России.
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