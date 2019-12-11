В Молдавии Пушкин оказался сильнее политики

Не могу не выделить и день фестиваля, который прошёл в Гагаузии. Здесь в солнечный декабрьский день я услышал от играющих на зелёной траве детей слова «мороз, красный нос» и почувствовал себя как дома. Здесь тоже возлагали цветы к памятнику Пушкину, молодые чтецы читали стихотворения Александра Сергеевича, а гагаузские поэты говорили о том, как важно, чтобы гагаузы говорили и писали, как на родном, так и на русском языке.



Все три дня фестиваля были насыщены впечатлениями, знакомствами, поэзией и музыкой. Стихи звучали не только на русском, но и на молдавском, белорусском, гагаузском и даже французском языках. Мероприятия, а, вернее сказать, литературные праздники прошли в Российском центре науки и культуры в Республике Молдавия, в Белорусском культурном центре в Кишинёве, при поддержке которых состоялся фестиваль.

