Братья Навальные набивают кошельки, прививая российским школьникам культуру АУЕ

Алексей Навальный зарабатывает на пропаганде тюремных «ценностей» среди российской молодежи, продавая через свой интернет-магазин вещи и рисунки по эскизам брата Олега Навального, который недавно вышел из мест заключения. Только один аукцион, проведенный в ноябре 2019 года, принес доход свыше 360 тысяч рублей.

Навальный романтизирует тюрьму

Официальный магазин штабов Навального — Shop.Navalny — с 13 по 27 ноября провел аукцион по продаже работ Олега Навального, посвященных тюремной тематике, сообщает инсайдерский Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией». Лотами стали 20 рисунков и эскизов, сделанных братом основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) в исправительной колонии №5 в Орловской области, где он отбывал наказание по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств». По словам авторов канала, торговля «тюремным мерчем» принесла свыше 362 тысяч рублей, которые организаторы пообещали передать в качестве пожертвований ФБК для финансирования деятельности фонда.

В «Фонде бабла с коррупцией» усомнились в «художественной ценности» работ брата Навального. И особенно удивились, почему рисунки, романтизирующие отбывание срока преступником и его размышления о жизни в неволе, ушли по цене от 7 до 30 тысяч рублей каждый. Авторы Telegram-канала увидели в деятельности по продаже подобных работ пропаганду модного в молодежной среде арестантского движения — так называемого АУЕ.

Пропаганда АУЕ

Ноябрьский аукцион на Shop.Navalny — не первая попытка Навальных заработать на распространении в России движения АУЕ, существующего по законам криминальной среды и тюремной жизни. В сентябре 2019 года также была открыта выставка работ Олега Навального, где посетителям предлагалось сделать татуировку по его эскизам за фиксированную цену 6666 рублей, из которых 666 предназначалось изданию «Медиазона».

Кроме того, магазин основателя ФБК предлагает коллекцию товаров «Особый режим», созданную при участии Олега Навального и популяризирующую тюремную тематику. Ценник совпадает с расценками на популярные молодежные бренды, однако назвать их демократичными нельзя.

К примеру, «ватник арестанта» с капюшоном в виде ушанки предлагается за 13 666 рублей. Вещь создана из хлопкового твила — популярной ткани для пошива спецодежды. Между тем обычные спецовки в десятки раз дешевле — их цена не превышает 1000 рублей.

Предлагается и трикотаж — лонгсливы в виде арестантского нательного белья, хлопковые футболки с рисунками и т. д. Цены — 3000–4000 рублей, тогда как как перенос авторского цветного принта на футболку стоит не более 700–1500 рублей.

Очевидно, что накрутки в магазине Shop.Navalny немаленькие. Но главное — отнюдь не прибыль, которую братья Навальные получают от торговли ширпотребом по ценам брендовых вещей.

Мерч «от Навальных» популяризирует тюремную тематику и придает ей ореол романтизма. Особенно цинично, что коллекция вещей с соответствующей символикой продвигается на фоне судебных процессов по «московскому делу», когда по вине Навального многие люди попали за решетку. У блогера разработана настоящая схема: вывод людей на незаконные митинги — последующие аресты — романтизация заключения — предложение модных вещей и татуировок с тюремной символикой.

Он специально создает в сознании подростков установку, что не стоит бояться арестов на незаконных митингах. Навальный не только выводит людей на улицы, где их арестовывают, он также предлагает принять заключение как некий интересный «опыт». Отбывание наказания в тюрьме подается как веселье — с татуировками, модной одеждой, рисунками и тусовкой. Все это происходит на фоне существования в России неформальных подростковых банд АУЕ. Это дает основания предполагать, что Навальный решил расширить свою аудиторию.

В правительстве давно обсуждается вопрос запрета пропаганды преступных ценностей и криминального образа жизни. Тем временем Навальный, обещающий построить «прекрасную Россию будущего», воспитывает из российских школьников будущих преступников, ухитряясь зарабатывать на этом.

Напомним, сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» причастны к организации незаконных митингов в рамках избирательной кампании в Мосгордуму летом 2019 года. Ряд нелегальных акций завершился беспорядками, в ходе которых полиция и Росгвардия задерживали нарушителей. Впоследствии некоторые активисты, последовавшие за Навальным и его командой, были арестованы и осуждены, став участниками так называемого «московского дела». Блогер развернул медийную кампанию, обещая помощь всем попавшим за решетку. Но по факту Навальный ограничился словами соболезнования, парой видеороликов и переводом 13 000 рублей, тогда как на отпуска в 2019 году он потратил более 22 миллионов.