Похороны по высшему разряду — подробности церемонии прощания с Юрием Лужковым

Москва готовится проститься со своим вторым мэром Юрием Лужковым, возглавлявшим город 18 лет — с 1998 по 2010 год. Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в одной из частных клиник Мюнхена после операции на сердце. Операция прошла успешно, однако из наркоза экс-мэра вывести так и не удалось. Похоронят Лужкова в его родной Москве, с которой он был неразрывно связан.

Как пройдет прощание с Юрием Лужковым

Похороны второго мэра столицы пройдут, как говорится, по высшему разряду. Рано утром гроб с телом Лужкова доставят в храм Христа Спасителя, где состоится церемония прощания. Начало церемонии в 7.00, окончание ориентировочно — около 14 часов.

В 11.00 обряд отпевания усопшего проведет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Где состоятся похороны

Похоронят Лужкова на самом престижном столичном (да и всей России) кладбище — Новодевичьем. Эту информацию подтвердили в мэрии Москвы.

По предварительным данным, церемония похорон начнется в 15.20 и, скорее всего, будет закрытой для публики. По информации Федерального агентства новостей, участок №5, где будет могила Лужкова, заранее огражден, ограждения также есть по всему периметру кладбища. По данным источника ФАН, могила для Лужкова уже готова, она расположена рядом с местом упокоения знаменитого поэта Сергея Михалкова. На этом же участке неподалеку расположены могилы певицы Людмилы Зыкиной, актрисы Татьяны Самойловой и экс-председателя правительства РФ Евгения Примакова.

От возможных осадков место над будущей могилой Лужкова закрыто шатром.

Репортаж о прощании со вторым мэром Москвы Юрием Лужковым будет вести Федеральное агентство новостей и ФАН-ТВ.

Основные вехи биографии Юрия Лужкова представлены в инфографике ФАН

Известный телеведущий и актер Леонид Якубович в интервью корреспонденту ФАН рассказал, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков был настоящим «управдомом» в хорошем смысле этого слова, который работал на благо родного города и страны.

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