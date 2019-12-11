Вейпы и кальяны запретят в общественных местах в России

Госдума приняла в первом чтении проект, направленный на регулирование сферы обращения электронных сигарет и кальянов. Авторами инициативы выступили сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предлагается ввести определение понятий «электронное курительное изделие» и «кальян», установить ограничение на их использование на отдельных территориях и объектах, а также запретить продажу несовершеннолетним.

По словам одного из авторов, главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, на данный момент редакция законопроекта подразумевает закрытие кальянных как таковых по всей стране. Он пояснил, что сейчас обсуждается возможность внести ко второму чтению поправку, которая бы давала регионам право самим решать, могут ли на их территории действовать подобные заведения. Сенатор обратил внимание, что инициатива будет серьезно доработана.

«Только в 2019 году в Соединенных Штатах Америки зафиксировано более 1000 случаев заболевания легких, ассоциированных с потреблением электронных курительных смесей. Более 20 человек погибло», — напомнил в ходе обсуждения член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, объясняя необходимость принятия таких норм.

В беседе с корреспондентом ФАН свое мнение об инициативе озвучил депутат Владимир Синяговский.

«Законопроект социально востребован и отвечает пожеланиям граждан. Он позволит ограничить использование электронных сигарет и кальяна на отдельных территориях, кафе и ресторанах, а также ограничит их продажу подросткам и детям», — сказал парламентарий.

Документ направлен на охрану здоровья молодого поколения, отметил член фракции «Единой России».

«Они в первую очередь находятся в группе риска. Ведь эта гадость вызывает практически моментальное привыкание и разрушающе действует на неокрепший организм. Не буду перечислять все заболевания, вызываемые электронными сигаретами, об этом писалось много. В России один скончался и большое количество больных людей: это онкология и болезни сердечно-сосудистой системы. Принимаемый законопроект защитит здоровье не только подрастающего поколения, но и взрослых людей», — уверен собеседник ФАН.

Напомним, ранее второе чтение в Госдуме прошел проект о возможности установки комнат для курения в российских аэропортах. Как ожидается, их появление защитит некурящих граждан от нарушителей антитабачного закона.