Глава террористического ПНС Ливии ищет убежище, пока в Триполи заправляют мародеры

Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж путешествует по миру в поисках убежища после попытки разделить власть банформированиями в Триполи, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о звуках стрельбы перед зданием штаб-квартиры ПНС в Триполи — Файез Саррадж и чиновники не имели возможности покинуть штаб-квартиру правительства, так как ее окружили вооруженные группировки из Мисураты.

Кроме того, вооруженные группировки Мисураты заблокировали выезды к министерству финансов, требуя от главы ведомства выплаты заработных плат бойцам — 330 миллионов динар. Когда захватчики не обнаружили министра на месте, они разграбили офис министерства финансов и угнали автомобили, в том числе, личное бронированное авто Файеза Сарраджа.

В боестолкновение с ополченцами Мисураты вступили силы RADA (запрещена в РФ), личная охрана главаря ПНС Ливии и другие группы. Ближе к вечеру ситуацию удалось стабилизировать.

Официальный комментариев от ПНС на этот счет не поступило.

По данным в социальной сети Facebook, сразу после случившегося глава ПНС Файез Саррадж уехал в Лондон под предлогом того, чтобы провести в столице Великобритании недельный отпуск. Сейчас он находится в Тунисе.

Вчера во Дворце Республики состоялась встреча президента Каиса Саида с представителем ПНС Ливии, в ходе которой стороны якобы обсудили экономические, политические и гуманитарные вопросы на пути улучшения взаимоотношений между двумя странами. Как сообщают СМИ, основной темой встречи был совместный поиск решения ливийского кризиса на международном уровне.

«Я полагаю, что сейчас, после случившегося в Триполи, Саррадж ищет убежища или какой-то внешней поддержки — он и так держался не очень прочно, на что указывало много факторов. Как минимум, наступление маршала Хафтара, которое, может, окончательных результатов и не дало, но переформатировало ситуацию внутри Триполитании — активизировались люди из Мисураты», — считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Недавно практически все члены правительства ПНС Ливии вывезли свои семьи за пределы Триполи, оставив город на растерзание террористам и бандформированиям — в настоящее время сообщается об участившихся случаях мародерства и росте уровня преступности в столице.

Старший сотрудник Института востоковедения РАН напомнил, что Мисурата всегда представляла собой самостоятельный центр — это началось со времен восстания против Каддафи. По мнению эксперта, Мисурата не является для Файеза Сарраджа противником — скорее, «улучившим минутку» союзником. Таким образом, Мисурата в момент, когда Саррадж был наиболее уязвим, надавила на него.

«Сейчас он ездит по заграницам в поисках поддержки, но ситуация в Триполи очень непростая», — говорит Михаил Рощин.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН отметил, что в случае, если Файез Саррадж найдет себе убежище, ПНС Ливии перестанет существовать.

На фоне очевидных успехов ЛНА в проведении контртеррористической операции «Аль-Карама» в столице Ливии Триполи обострились внутренние конфликты между контролирующими город военно-политическими и террористическими группировками, включая членов ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1. В результате большинство лидеров ПНС и члены их семей эвакуировались.

1 Организация запрещена на территории РФ.