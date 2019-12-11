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Глава террористического ПНС Ливии ищет убежище, пока в Триполи заправляют мародеры

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Глава террористического ПНС Ливии ищет убежище, пока в Триполи заправляют мародеры

Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж путешествует по миру в поисках убежища после попытки разделить власть банформированиями в Триполи, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о звуках стрельбы перед зданием штаб-квартиры ПНС в Триполи — Файез Саррадж и чиновники не имели возможности покинуть штаб-квартиру правительства, так как ее окружили вооруженные группировки из Мисураты.

Кроме того, вооруженные группировки Мисураты заблокировали выезды к министерству финансов, требуя от главы ведомства выплаты заработных плат бойцам — 330 миллионов динар. Когда захватчики не обнаружили министра на месте, они разграбили офис министерства финансов и угнали автомобили, в том числе, личное бронированное авто Файеза Сарраджа.

Глава террористического ПНС Ливии ищет убежище, пока в Триполи заправляют мародеры

В боестолкновение с ополченцами Мисураты вступили силы RADA (запрещена в РФ), личная охрана главаря ПНС Ливии и другие группы. Ближе к вечеру ситуацию удалось стабилизировать.

Официальный комментариев от ПНС на этот счет не поступило.

По данным в социальной сети Facebook, сразу после случившегося глава ПНС Файез Саррадж уехал в Лондон под предлогом того, чтобы провести в столице Великобритании недельный отпуск. Сейчас он находится в Тунисе.

Вчера во Дворце Республики состоялась встреча президента Каиса Саида с представителем ПНС Ливии, в ходе которой стороны якобы обсудили экономические, политические и гуманитарные вопросы на пути улучшения взаимоотношений между двумя странами. Как сообщают СМИ, основной темой встречи был совместный поиск решения ливийского кризиса на международном уровне.

Глава террористического ПНС Ливии ищет убежище, пока в Триполи заправляют мародеры

«Я полагаю, что сейчас, после случившегося в Триполи, Саррадж ищет убежища или какой-то внешней поддержки — он и так держался не очень прочно, на что указывало много факторов. Как минимум, наступление маршала Хафтара, которое, может, окончательных результатов и не дало, но переформатировало ситуацию внутри Триполитании — активизировались люди из Мисураты», — считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Недавно практически все члены правительства ПНС Ливии вывезли свои семьи за пределы Триполи, оставив город на растерзание террористам и бандформированиям — в настоящее время сообщается об участившихся случаях мародерства и росте уровня преступности в столице.

Старший сотрудник Института востоковедения РАН напомнил, что Мисурата всегда представляла собой самостоятельный центр — это началось со времен восстания против Каддафи. По мнению эксперта, Мисурата не является для Файеза Сарраджа противником — скорее, «улучившим минутку» союзником. Таким образом, Мисурата в момент, когда Саррадж был наиболее уязвим, надавила на него.

Глава террористического ПНС Ливии ищет убежище, пока в Триполи заправляют мародеры

«Сейчас он ездит по заграницам в поисках поддержки, но ситуация в Триполи очень непростая», — говорит Михаил Рощин.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН отметил, что в случае, если Файез Саррадж найдет себе убежище, ПНС Ливии перестанет существовать.

На фоне очевидных успехов ЛНА в проведении контртеррористической операции «Аль-Карама» в столице Ливии Триполи обострились внутренние конфликты между контролирующими город военно-политическими и террористическими группировками, включая членов ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1. В результате большинство лидеров ПНС и члены их семей эвакуировались.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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