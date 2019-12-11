После встречи в Париже Зеленскому придется дать Донбассу особый статус

Киевские политологи анализируют итоги встречи «нормандской четверки» в Париже, а также нешуточные политические страсти, разгоревшиеся после внесения «Закона об особом статусе Донбасса» на рассмотрение Верховной рады. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из украинской столицы.

Ранее, 10 декабря, в Верховную раду был внесен законопроект о продлении действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Его внесли глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия. 9 декабря в ходе заседания «нормандской четверки» в Париже лидеры РФ, Украины, ФРГ и Франции утвердили необходимость введения такого статуса для неконтролируемых Украиной территорий Донбасса.

Радикальная оппозиция уже предупредила власть о «массовых протестах в случае принятия документа». Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж под его офисом на Банковой улице в Киеве националисты и «ультрапатриоты» пытались устроить новый «майдан». Они даже грозили главе страны захватом правительственного квартала, если тот «капитулирует».

Однако итоги встречи «нормандской четверки» удовлетворили неонацистов, они собрали свои палатки и ретировались. Правда, перед этим предупредили власть: мол, «мы, как представители гражданского общества, будем и дальше внимательно следить за развитием событий».

После обнародования итогового коммюнике саммита противники Зеленского заявили о недопустимости предоставления Донбассу особого статуса.

«Для Украины пагубно то, что впервые в истории на уровне президента легитимирована «формула Штайнмайера», которая становится основой для дальнейших действий. Также впервые официально зафиксировано намерение предоставить особый статус неконтролируемым территориям не временно, а на постоянной основе», — заявила лидер оппозиционной «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Она добавила, что «Зеленскому нужно объясниться с украинцами по поводу достигнутых в Париже договоренностей».

Украинские политологи полагают, во время принятия закона «Об особом статусе Донбасса» под Верховную раду наверняка вновь придется стягивать усиленные отряды полиции. Но не принять закон Киев не может — срок действующего документа истекает 31 декабря. Его нужно продлевать либо временно (грубо нарушив парижские договоренности), либо на постоянной основе, вызвав ярость неонацистов и провоцируя их на бунт.

По мнению аналитика Украинского института анализа и менеджмента политики Даниила Богатырева, «то, что сейчас вынужден делать Зеленский в плане продления закона «Об особом статусе Донбасса», ежегодно делал и экс-президент Петр Порошенко».

«Парадокс в том, что «формулу Штайнмайера» в свое время подтвердил именно Порошенко и он же постоянно говорил о «безальтернативности Минских соглашений, — напомнил эксперт. — Поэтому с точки зрения исторической правды «майдан» под офисом президента был не против Зеленского, а против самого Порошенко. Впрочем, у Зеленского есть принципиальное отличие от Порошенко во взглядах на особый статус Донбасса. Он, судя по всему, согласен на предоставление его мятежному региону на постоянной основе. Теперь, как говорится, дело за малым — провести эти изменения через Раду и выдержать давление «радикальной улицы».

Сама «нормандская встреча» была успешной, отметил Богатырев. Потому что успехом можно считать договоренности о любой степени деэскалации конфликта.

«Соглашение об обмене заключенными — это уже успех, и грядущее разведение войск в трех новых точках на линии соприкосновения — это тоже успех, — констатирует он. — Если же воспринимать как успех лишь полное и безоговорочное выполнение Минских соглашений, то такое развитие событий вряд ли возможно. На мой взгляд, максимум, на что можно рассчитывать в будущем, — это полное прекращение огня, отвод войск от линии разграничения и дальнейшая заморозка конфликта. То есть сначала максимально приемлемое для Украины исполнение Минских соглашений, а затем прекращение их выполнения, чтобы ситуация зависла примерно на уровне Приднестровья».

Аналитик УИАМП замечает, что, какие бы жесткие позиции ни высказывали по поводу Минских соглашений в Европе, в конечном счете ни Берлин, ни Париж не волнует, вернутся нынешние ЛНР и ДНР в состав Украины или нет.

«В ходе «нормандского саммита» и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [президент Франции Эммануэль] Макрон давили на президента Зеленского в плане необходимости исполнения «Минска». Это нормальная дипломатическая практика. Но нужно понимать, что для лидеров Европы вовсе не обязателен такой результат, как полная реинтеграция неконтролируемых территорий Донбасса в состав Украины. Это Киев сегодня ежедневно теряет десятки миллионов долларов от продажи угля, железной руды и других полезных ископаемых, которые идут в карман руководству республик Донбасса. Европа же от этого не теряет ничего — этот уголь и руду они все равно получают, но из рук России».

Европа заинтересована лишь в том, «чтобы Украина подписала какой-то минимум документов», чтобы Киев согласился сотрудничать и стал более договороспособным в плане урегулирования в Донбассе, чем в период правления Петра Порошенко.

«Главная цель — достичь максимальных успехов на линии разграничения. Допустим, на одном из возможных «нормандских саммитов» будет согласовано устойчивое прекращение огня или, что еще лучше, разведение войск по всей протяженности фронта. После этого Евросоюз начнет снимать санкции с России и восстанавливать полноценное экономическое взаимодействие с ней. Вот тот самый максимум, который требуется Парижу и Берлину», — указывает политолог.

Поэтому, считает Богатырев, на саммите и не нашли поддержки предложения президента Зеленского о передаче Украине контроля над границей в Донбассе до проведения там выборов.

«Прежде чем говорить о создании специальной подгруппы в рамках минской трехсторонней контактной группы, нужно подвергнуть ее тщательному реформированию. Ранее главы украинской делегации в ТКГ, вроде Геращенко, Бессмертного или Кучмы, пытались сорвать достигнутые договоренности, саботировать ее деятельность. Для имплементации соглашений, достигнутых на переговорах в «нормандском формате», необходима эффективная, рабочая ТКГ. Но даже в этом случае Россия не пойдет ни на какие шаги по передаче контроля над границей. Как было подтверждено в Париже, Москва настаивает на буквальном исполнении пунктов Минских соглашений, касающихся границы. А в этом документе четко указано: граница начинает передаваться под контроль Украины только после начала проведения местных выборов».

Эксперт указал, что внесенный в раду «Закон об особенностях местного самоуправления» на неконтролируемых территориях будет серьезно отличаться от старого закона, который ежегодно продлевали с 2014-го.

«И даже если под давлением радикалов он не будет принят до Нового года и текущий документ потеряет силу, то в крайнем случае его можно продлить на короткий срок, до начала 2020-го. А там уже пробовать голосовать за новый. При этом широкого обсуждения закона с гражданским обществом, скорее всего, не будет. Мы уже видели это на примере многих резонансных законопроектов, принятых правящей партией «Слуга народа», — вроде закона об открытии рынка земли. Точно так же не будет обсуждаться закон «Об особом порядке местного самоуправления в ЛДНР».

Главный итог парижского саммита — в том, что такого отношения к «нормандскому формату», как при Порошенко, на Украине больше не будет, отметил Богатырев.

«Политика, которую проводил в Донбассе Порошенко, — это «бесконечная война». А при Зеленском вполне может быть прекращение войны — как остановка непосредственных боевых действий, так и просто заморозка конфликта. Думаю, что таким, наверное, и был план «Б» у президента Зеленского перед саммитом в Париже. Он, кстати, наиболее реалистичный для практического выполнения. Вариант, при котором произойдет хоть какая-то реинтеграция Донбасса обратно в состав Украины, крайне маловероятен», — заключает аналитик.

Его выводы подтверждают и свежие соцопросы, проведенные на Украине. Напомним, социологи фонда «Демократические инициативы» узнали у украинцев, как именно нужно остановить конфликт в Донбассе. Согласно опросу, большинство украинцев считают, что наиболее эффективные меры для достижения мира — «восстановление нормальной жизни на неконтролируемых территориях» (32%) и «международное давление на Россию» (31%). Еще 15% считают возможным предоставление Донбассу особого статуса в пределах Украины.

Ровно половина украинцев считают, что достичь мира в Донбассе можно путем усиления «международного дипломатического давления на РФ и введения новых санкций» (29%), а также через «укрепление экономики и военной мощи Украины» (21%). При этом 31% жителей страны уверены, что для достижения мира нужно вести переговоры с Москвой и представителями ЛНР и ДНР (а 18% ради этого даже готовы отказаться от Крыма). 62% граждан хотят возвращения Донбасса в состав страны на тех же условиях, что и раньше, а 22% считают, что эти территории должны получить автономию в составе Украины. 58,5% опрошенных готовы ради мира идти на компромиссы, но не на все. Наименее приемлемые — «проведение выборов на условиях повстанцев» («неприемлемо» для 66% и для 16% «приемлемо»), «амнистия всем участникам боевых действий против ВСУ» (63% «против», 19% «за») и «формирование силовых органов Донбасса только из местных жителей» (56% «против» при 21% «за»).

В целом украинцы с опаской относятся к проведению местных выборов в Донбассе — всего 20% говорят, что «эти выборы следует провести как можно быстрее». Еще 21% поддерживают проведение выборов после «освобождения территорий от повстанцев». А 24,5% считают, что выборы можно проводить лишь через несколько лет после установления контроля Украины над этими территориями. Также, по данным социологов, 59% граждан поддерживают введение миротворческих сил на неконтролируемые территории, а разведения войск по всей линии разграничения желают 60% (при 27% «против»). Опрос фонда «Демократические инициативы» проводился 19–26 ноября в 110 населенных пунктах во всех регионах страны.