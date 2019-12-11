Женщина погибла в ДТП с нетрезвым водителем в Тюменской области

Тюмень, 11 декабря. Авария, унесшая жизнь 47-летней женщины, произошла в Тюменской области на 66-м километре трассы Ишим — Казанское в черте населенного пункта Казанское. Об этом сообщается в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Погибшая была пассажиром отечественной Lada Granta, за рулем которой находилась 28-летняя автоледи. Вместе с женщинами в салоне находился трехлетний ребенок.

По предварительной версии, 55-летний владелец автомобиля Toyota сел за руль в нетрезвом виде и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с отечественной легковушкой.

Пострадавшую в результате лобового столкновения девушку и ее трехлетнего ребенка экстренно госпитализировали с места аварии в тяжелом состоянии. 47-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. О состоянии пьяного водителя пока ничего не известно. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело. За жизни пострадавших борются врачи ишимской больницы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев наезда на девочку на переходе в подмосковном Подольске, передает РИАМО.