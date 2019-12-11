Путин поручил разработать сеть доступных региональных авиамаршрутов

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, которые будут экономически привлекательными для перевозчиков и доступными для граждан.

Глава государства провел совещание с членами правительства РФ, в ходе которого обсуждалось развитие авиаперевозок на внутрироссийских направлениях. Российский лидер отметил, что в данный момент граждане РФ вынуждены летать с пересадкой через Москву, чтобы попасть из одного региона России в другой.

«В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом», — пояснил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что данный план должен включать программу развития аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных полос и другой сопутствующей инфраструктуры. При этом стоимость билетов на авиарейсы по внутрироссийским направлениям должна быть доступной для граждан РФ.

«Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний. Здесь «зашиты» и различного рода тарифы, и стоимость авиационного керосина, и так далее», — добавил глава государства.

Кроме того, Путин заявил о необходимости провести анализ готовности авиастроительных предприятий к выпуску новых воздушных судов, которые будут использоваться на региональных направлениях.