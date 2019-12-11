Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

Нью-Йорк, 11 декабря. Американский еженедельный журнал Time назвал «Человеком года — 2019» шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

«Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа «Человеком года — 2019» по версии Time, став таким образом самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю», — отметил главный редактор издания.

Грета Тунберг получила широкую известность после своего выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она обвинила его участников в бездействии и нежелании обращать внимание на «разрушение экосистемы».

Шведская школьница в прошлом году начала пропускать занятия в школе и устраивать акции у здания парламента страны. Ее примеру последовали тысячи школьников, было создано международное движение климатических забастовок, получившее название FridaysForFuture.