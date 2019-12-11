Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что «Русские сезоны» в Париже пройдут успешно. С таким заявлением глава российского государства выступил на совещании с членами Кабмина.

«Надеюсь, что подготовка пройдет нормально, и качество представленных нами произведений, уровень наших исполнителей будет самый высокий, как обычно», — сказал российский лидер.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что прошедшие в прошлом и этом году в Италии и Германии «Русские сезоны» посетили около девяти миллионов человек. По ее словам, на прошлой неделе в Германии завершились «Русские сезоны», и жители республики и официальные лица «сердечно поблагодарили» Россию за проведение мероприятия.

Голодец указала, что «Русские сезоны» в Париже откроются в середине января постановкой Театра наций «Дядя Ваня» в театре «Одеон».

«Для нас было неожиданным предложение французских коллег — они попросили, чтобы именно русская классика, именно Чехов, стал тем произведением, которое откроет огромную программу «Русских сезонов», — сказала чиновница.

Она добавила, что в рамках фестиваля запланированы гастроли Большого театра, выставки и выступление Национального молодежного оркестра.