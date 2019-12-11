Губерниев ответил американцам, недовольным «мягким» решением WADA

Москва, 11 декабря. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал американских спортсменов, которые собираются бойкотировать Олимпиаду в 2020 году из-за слишком «мягкого» решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России. В разговоре с New Inform журналист послал подальше недовольных американцев.

Британский таблоид Daily Mail ранее сообщил, что некоторые американские спортсмены могут объявить бойкот предстоящей Олимпиаде из-за недостаточно сурового, на их взгляд, наказания WADA.

Кроме того, некоторые американцы заявили, что не будут подниматься на подиум, если одно из призовых мест достанется российскому атлету. Они также намерены демонстрировать всем своим видом пренебрежение к российским соперникам.

Напомним, что в минувший понедельник исполком WADA принял решение на четыре года отстранить РФ от участия в международных соревнованиях и признал деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующей кодексу. Если санкции WADA вступят в законную силу, то РФ пропустит целый ряд крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу-2022 и Олимпийские игры. Российские спортсмены смогут принять участие в первенствах, но только выступая под нейтральным статусом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что адвокаты, представляющие интересы России, в ближайшее время обжалуют решение WADA в Спортивном арбитражном суде. Парламентарий подчеркнула, что санкции антидопингового агентства свидетельствуют о его ангажированности, поэтому Москва будет отстаивать свою позицию на всех площадках.

Отметим, что РФ уже пропускала ОИ в 2018 году из-за претензий антидопингового агентства. Тогда российским спортсменам все же разрешили выступать на Играх, но только под нейтральным олимпийским флагом.