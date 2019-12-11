Эксперт поделился ожиданиями от матча «Локомотива» против «Атлетико» в Лиге чемпионов

Москва, 11 декабря. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился мнением о предстоящем матче «железнодорожников» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионом против мадридского «Атлетико».

«Конечно, это очень важная игра с точки зрения эмоционального состояния команды. Хочется завершить год положительным результатом, чтобы спокойно отправиться в отпуск и с хорошим настроем подойти к началу подготовки ко второй части сезона. Не стоит забывать и о финансовой составляющей — клуб и футболисты зарабатывают хорошие деньги за результат в Лиге чемпионов», — отметил специалист.

По его мнению, команде не хватает качественных исполнителей.

«Локомотив» не богат кадрами для того, чтобы на равных конкурировать с «Ювентусом» и «Атлетико». Видно, как на игре команды сказываются потери Миранчуков, Баринова, Игнатьева. Хотелось бы, чтобы команда достойно выступила на чужом поле против такой команды мирового уровня. Сделать это, конечно, непросто. А дальше уже нужно будет нарисовать картину кадрового усиления команды. Это ведь в интересах не отдельного клуба, а всего российского футбола», — подчеркнул эксперт.

Встреча «Атлетико» — «Локомотив» пройдет в среду, 11 декабря. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.