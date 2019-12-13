В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

Первые очистные сооружения в Татарстане, модернизированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», будут построены уже в этом году. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил замминистра экологии и природных ресурсов республики Егор Тарнавский в ходе рабочей поездки в поселок городского типа Алексеевский.

«Только в комплексе мы сможем очистить стоки, которые поступают в Волгу. Каждый маленький или крупный объект вносит свою лепту в общий показатель. В результате строительства объем очищенных сточных вод составит 365 тысяч кубометров в год», — сообщил он.

Устаревшие очистные сооружения перестали справляться с нагрузкой пять лет назад. Поселок расширился, появились новые микрорайоны, численность населения выросла до 12 тысяч человек. Цена реконструкции — 148 миллионов рублей. Из них 81% — федеральные деньги, остальное добавили власти республики.

«Необходимость в новых очистных сооружениях назрела давно, — говорит жительница Алексевского Ирина Монина. — У нас прирост населения идет, рождаются дети, семьи остаются. Мы боремся за то, чтобы они не уезжали в города, а оставались. Муниципальных сил крайне недостаточно для решения этой проблемы».

Как сообщил корреспонденту ФАН, начальник Волжско-камского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Рафис Ахметзянов, два года назад в сточных водах ОАО «Алексеевскводоканала» экологи обнаружили превышение предельно допустимой концентрации аммония, нитритов, сульфатов, фосфатов, нефтепродуктов. Растворенного кислорода в воде вообще не оказалось.

В 2018 году, по данным ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», главными загрязняющими веществами поверхностных вод Куйбышевского водохранилища стали соединения меди, железа и марганца, органические вещества, нитритный азот, соединения железа. Показатели улучшились после того, как водоканал отремонтировал канализационную насосную станцию.

С января по декабрь 2019 года специалисты регионального Минэкологии обнаружили в природных водах Куйбышевского водохранилища 218 превышений ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. По железу — 28, по сульфатам — 25, по кальцию — 10, по цинку — 5, по аммонию — 5, по нитритам — 4, по фосфат ионам — 3, по нефтепродуктам — 2, по алюминию — 1.

«Технология, которая применялась на старых очистных сооружениях, отработала свое и вышла из-под контроля, поэтому мы меняем сегодня очистку, — пояснил замруководителя исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Анатолий Абакумов. — У нас не было здесь производственного контроля, а теперь появится лаборатория, которая сможет отслеживать сброс очистных вод в наше водохранилище».

Перерабатывать воду в поселке будут по технологии Кейптаунского университета. Проект полной биологической очистки с глубокой доочисткой разработан по требованиям рыбохозяйственных комплексов и уже зарекомендовал себя во многих регионах России. Обеззараживать воду, лишенную загрязнений, здесь будут с помощью ультрафиолета, обезвоживать осадок — механическим методом. Объемы сточных вод (1200 кубометров в сутки) останутся прежними.

«В настоящий момент все коммуникации проведены, мы успели до морозов. 20 декабря будет запуск отопления, будем приступать к пуско-наладочным работам», — сообщил корреспонденту ФАН Абакумов.

Строительно-монтажные работы начались в августе. Завершить их власти Татарстана обещают до конца декабря. Для этого здесь готово практически все: смонтированы два производственных корпуса площадью 1205,6 метра квадратного каждый, иловый отстойник, водопровод, канализационные сети протяженностью 1,8 километра, два газовых котла и газораспределительный шкаф.

В производственные корпуса рабочие завозят бочки для очистки сточных вод. Всего их будет около 100. Внутри каждой установят фильтры. Стоки будут поступать по трубопроводу, который планируют смонтировать в январе.

Если эти мощности запустят в срок, говорит Егор Тарнавский, очистные сооружения в Алексеевском станут первым из 24 подобных объектов, которые власти Татарстана обязались реконструировать до конца сроков реализации нацпроекта «Экология».

«У нас стоит задача к концу 2024 года в три раза улучшить количество очищенных сточных вод, поступающих в Волгу», — отметил замминистра экологии и природных ресурсов республики.

Сегодня из 24 в Татарстане строят и обновляют восемь очистных сооружений — в Казани, Красном Бору, Тетюшах, Заинске, Елабуге, Васильеве и Нижних Вязовых. Общая стоимость — 1 621,8 миллиона рублей, из них 1 313,7 миллиона — федеральные.

«Данный объект по динамике опережает все остальные, но мы не останавливаемся, ведем работу на всех восьми объектах, — сказал Егор Тарнавский. — Все обязательства, принятые перед федеральным центром, выполним, все объекты сдадим в эксплуатацию в срок».

Предприятие должно заработать весной. Если проблема со сточной водой в Алексеевском почти решена, то вопрос с питьевой — остается открытым, переживают местные жители. В дома поселка поступает вода из артезианской скважины. Ее тоже нужно очищать.

«В поселке недостаточный напор воды. Следовательно, вода некачественная на некоторых улицах — мутная, ржавая. Еще речь идет об устаревших водопроводных трубах, — рассказала корреспонденту ФАН Ирина Монина. — Мы, жители поселка Алексеевское республики Татарстан, хотим поучаствовать в какой-то республиканской или федеральной программе по строительству на нашей территории станции по очистке питьевой воды, потому что такая необходимость есть».

Анатолий Абакумов согласен, что Алексеевскому району нужна отдельная программа по питьевой воде.

«Мы пользуемся той водой, которую добываем из-под земли, без очистки. Меня тоже это волнует», — сказал чиновник.

Местные власти заверили, что ищут пути решение проблемы.

«В администрации и в министерстве поднимается вопрос на каждом совещании», — утверждает Рафис Ахметзянов.

Кроме того, к концу 2024 года власти Татарстана намерены поднять со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затонувшее судно и уничтожить два крупных объекта, загрязняющих Волгу. Это бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и иловые площадки биологических очистных сооружений канализации Казани.