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В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

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В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

Первые очистные сооружения в Татарстане, модернизированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», будут построены уже в этом году. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил замминистра экологии и природных ресурсов республики Егор Тарнавский в ходе рабочей поездки в поселок городского типа Алексеевский.

«Только в комплексе мы сможем очистить стоки, которые поступают в Волгу. Каждый маленький или крупный объект вносит свою лепту в общий показатель. В результате строительства объем очищенных сточных вод составит 365 тысяч кубометров в год», — сообщил он.

Устаревшие очистные сооружения перестали справляться с нагрузкой пять лет назад. Поселок расширился, появились новые микрорайоны, численность населения выросла до 12 тысяч человек. Цена реконструкции — 148 миллионов рублей. Из них 81% — федеральные деньги, остальное добавили власти республики.

«Необходимость в новых очистных сооружениях назрела давно, — говорит жительница Алексевского Ирина Монина. — У нас прирост населения идет, рождаются дети, семьи остаются. Мы боремся за то, чтобы они не уезжали в города, а оставались. Муниципальных сил крайне недостаточно для решения этой проблемы».

Как сообщил корреспонденту ФАН, начальник Волжско-камского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Рафис Ахметзянов, два года назад в сточных водах ОАО «Алексеевскводоканала» экологи обнаружили превышение предельно допустимой концентрации аммония, нитритов, сульфатов, фосфатов, нефтепродуктов. Растворенного кислорода в воде вообще не оказалось.

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

В 2018 году, по данным ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», главными загрязняющими веществами поверхностных вод Куйбышевского водохранилища стали соединения меди, железа и марганца, органические вещества, нитритный азот, соединения железа. Показатели улучшились после того, как водоканал отремонтировал канализационную насосную станцию.

С января по декабрь 2019 года специалисты регионального Минэкологии обнаружили в природных водах Куйбышевского водохранилища 218 превышений ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. По железу — 28, по сульфатам — 25, по кальцию — 10, по цинку — 5, по аммонию — 5, по нитритам — 4, по фосфат ионам — 3, по нефтепродуктам — 2, по алюминию — 1.

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

«Технология, которая применялась на старых очистных сооружениях, отработала свое и вышла из-под контроля, поэтому мы меняем сегодня очистку, — пояснил замруководителя исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Анатолий Абакумов. — У нас не было здесь производственного контроля, а теперь появится лаборатория, которая сможет отслеживать сброс очистных вод в наше водохранилище».

Перерабатывать воду в поселке будут по технологии Кейптаунского университета. Проект полной биологической очистки с глубокой доочисткой разработан по требованиям рыбохозяйственных комплексов и уже зарекомендовал себя во многих регионах России. Обеззараживать воду, лишенную загрязнений, здесь будут с помощью ультрафиолета, обезвоживать осадок — механическим методом. Объемы сточных вод (1200 кубометров в сутки) останутся прежними.

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

«В настоящий момент все коммуникации проведены, мы успели до морозов. 20 декабря будет запуск отопления, будем приступать к пуско-наладочным работам», — сообщил корреспонденту ФАН Абакумов.

Строительно-монтажные работы начались в августе. Завершить их власти Татарстана обещают до конца декабря. Для этого здесь готово практически все: смонтированы два производственных корпуса площадью 1205,6 метра квадратного каждый, иловый отстойник, водопровод, канализационные сети протяженностью 1,8 километра, два газовых котла и газораспределительный шкаф.

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

В производственные корпуса рабочие завозят бочки для очистки сточных вод. Всего их будет около 100. Внутри каждой установят фильтры. Стоки будут поступать по трубопроводу, который планируют смонтировать в январе.

Если эти мощности запустят в срок, говорит Егор Тарнавский, очистные сооружения в Алексеевском станут первым из 24 подобных объектов, которые власти Татарстана обязались реконструировать до конца сроков реализации нацпроекта «Экология».

«У нас стоит задача к концу 2024 года в три раза улучшить количество очищенных сточных вод, поступающих в Волгу», — отметил замминистра экологии и природных ресурсов республики.

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

Сегодня из 24 в Татарстане строят и обновляют восемь очистных сооружений — в Казани, Красном Бору, Тетюшах, Заинске, Елабуге, Васильеве и Нижних Вязовых. Общая стоимость — 1 621,8 миллиона рублей, из них 1 313,7 миллиона — федеральные.

«Данный объект по динамике опережает все остальные, но мы не останавливаемся, ведем работу на всех восьми объектах, — сказал Егор Тарнавский. — Все обязательства, принятые перед федеральным центром, выполним, все объекты сдадим в эксплуатацию в срок».

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

Предприятие должно заработать весной. Если проблема со сточной водой в Алексеевском почти решена, то вопрос с питьевой — остается открытым, переживают местные жители. В дома поселка поступает вода из артезианской скважины. Ее тоже нужно очищать.

«В поселке недостаточный напор воды. Следовательно, вода некачественная на некоторых улицах — мутная, ржавая. Еще речь идет об устаревших водопроводных трубах, — рассказала корреспонденту ФАН Ирина Монина. — Мы, жители поселка Алексеевское республики Татарстан, хотим поучаствовать в какой-то республиканской или федеральной программе по строительству на нашей территории станции по очистке питьевой воды, потому что такая необходимость есть». 

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

Анатолий Абакумов согласен, что Алексеевскому району нужна отдельная программа по питьевой воде.

«Мы пользуемся той водой, которую добываем из-под земли, без очистки. Меня тоже это волнует», — сказал чиновник.

Местные власти заверили, что ищут пути решение проблемы.

«В администрации и в министерстве поднимается вопрос на каждом совещании», — утверждает Рафис Ахметзянов.

В Татарстане реконструировали первые очистные сооружения для оздоровления Волги

Кроме того, к концу 2024 года власти Татарстана намерены поднять со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затонувшее судно и уничтожить два крупных объекта, загрязняющих Волгу. Это бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и иловые площадки биологических очистных сооружений канализации Казани.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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