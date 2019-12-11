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Пропавшую российскую лодку нашли пустой у берегов Японии

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Пропавшую российскую лодку нашли пустой у берегов Японии

Москва, 11 декабря. Российскую моторную лодку обнаружили пустой у берегов Японии, судно вышло в море 26 октября с шестью рыбаками на борту. Об этом сообщили в Росморречфлоте со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивосток.

Ранее береговая охрана Японии сообщила в МСКЦ о пластиковом боте, дрейфующем без людей у берегов Хоккайдо.

В Росморречфлоте отметили, что лодка вышла в море в заливе Владимир с шестью рыбаками, до настоящего момента местоположение судна было неизвестно, пишет «Царьград». Родственники пропавших рыбаков объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о них, в настоящий момент поиски пропавших проводятся с привлечением 50 волонтеров, сообщает телеканал «360».

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