Москва, 11 декабря. Главной темой нового раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане станут положительные итоги подписанного Россией и Турцией меморандума, заявил политолог Борис Долгов.

По мнению эксперта, от встречи в астанинском формате, которая проходит в Нур-Султане 10-12 декабря, следует ожидать закрепления положительных итогов, достигнутых в результате прекращения огня на севере Сирии.

В то же время Долгов указал на неидеальность ситуации в Сирии, особенно на северо-востоке республики. По его словам, такие встречи, как в Нур-Султане, помогают трезво оценить развитие ситуации и выработать план действий, а также подвести промежуточные итоги и закрепить их на международном уровне.

«Смею предположить, что в этот раз речь пойдет о результатах сочинского меморандума, заключенного между Россией и Турцией», — сказал Долгов в беседе с «ПолитРоссией».

Эксперт подчеркнул, что политика мирного урегулирования ситуации в Сирии, которую проводит Россия, уже дает необходимый результат. Предпринятые РФ действия по выводу курдских боевиков из Заевфратья поспособствовали установлению мира в регионе, добавил политолог.

«На данный момент это довольно хрупкое перемирие, поскольку не все банды курдов согласны покидать захваченные земли. Но уже сейчас следует говорить о новой отправной точке, отталкиваясь от которой можно прорабатывать планы по дальнейшей стабилизации обстановки внутри Сирии», — констатировал Долгов.

Напомним, в конце октября президенты России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение Турцией операции «Источник мира», направленной против бандформирований курдов, которые незаконно захватили часть САР и контактируют с террористами. Кроме того, соглашение требует патрулирование созданной Анкарой на севере САР зоны безопасности.

Федеральное агентство новостей ранее представило масштабное расследование, посвященное Сирии.

Первая часть расследования посвящена связям беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1 (террористическая организация запрещена в России).

Вторая часть расследования рассказывает о деятельности США в Сирии, в том числе о их связях с боевиками ИГ1. Вашингтон отправляет в республику инструкторов для обучения боевиков и обеспечивает оружием, взамен США получают сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ.

Третий материал в серии публикаций рассказывает о героизме россиян в Сирии. По мнению жителей САР, приезд россиян быстро изменил ситуацию внутри государства и поспособствовал мирному разрешению конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.