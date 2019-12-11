Матвиенко заявила, что адвокаты в ближайшее время обжалуют в суде решение WADA

Москва, 11 декабря. Российские адвокаты в ближайшее время подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РФ от международных соревнований на 4 года. Об этом рассказала журналистам в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, Москва не может согласиться с таким решением, поэтому спортивные адвокаты подадут иски в CAS.

«Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде», — сказала она, отметив, что российская сторона надеется на возможность обжаловать решение WADA.

Матвиенко особо подчеркнула, что Россия будет отстаивать свою позицию на всех уровнях и площадках, говорить о неприемлемости таких «ангажированных решений», пишет KP.ru.

По ее мнению, вердикт исполкома WADA несправедливый и противоречит основам олимпийского движения.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и отстранил на четыре года Россию от крупных мировых состязаний, в том числе ОИ и ЧМ.

Российская сторона может подать апелляцию на это решение в CAS в течение трех недель.