Член СПЧ рассказал о позиции Путина во время встречи с Советом

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека при президенте РФ. О том, как прошла беседа российского лидера с представителями гражданского общества, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал известный правозащитник и общественный деятель, член Совета по правам человека Александр Брод.

Безнаказанность рождает агрессию

— Александр Семенович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от встречи Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным.

— Встреча была очень насыщенная, было затронуто много тем, остались еще желающие высказаться. К сожалению, коллеги часто не соблюдали регламент, было несколько растянутых выступлений. Тем не менее значительное количество тем было затронуто. Это и тема культуры и образования, и тема поддержки некоммерческих организаций, и тема социально не защищенных граждан, вопросы правосудия, вопросы протестных акций и экологии. Даже говорили о 31 декабря как выходном дне, хотя, как я понял, одобрения президента эта идея не получила.

— Какова была реакция российского лидера на вопросы и предложения Совета?

— Президент фиксировал многие впечатления, с чем-то соглашался, с чем-то нет. Мы ждем поручений от него. Я считаю, что он здраво высказался по теме, например, протестных акций, что за рубежом практика привлечения к ответственности за участие в несогласованных акциях и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, а уж тем более и покушение на их безопасность, карается очень жестко, реальными сроками и штрафами. Естественно, те меры, которые применяет зарубежная полиция в отношении протестующих по части стрельбы и спецсредств, неприемлемы у нас. Но я сам сторонник такого подхода: должна быть взаимная ответственность организаторов и участников акций и тех, кто обеспечивает общественную безопасность на них.

— Что вы имеете в виду?

— Понятно, что существуют протестные настроения, они есть и в развитых странах, но проводить эти акции нужно в строгом соответствии с законом, уважая общественную безопасность и думая о горожанах, которые не участвуют в этих митингах, но хотят свободно перемещаться по городу, посещать магазины и другие объекты. Идея здесь вполне понятна: безнаказанность рождает новый виток агрессии. Другое дело, что мы не должны забывать о первопричинах этих явлений. Они часто кроются в бездействии властей, в нерешенности экономических и социальных вопросов... Конечно, протестные настроения нужно минимизировать не с помощью полиции, а на стадии их возникновения путем решения тех вопросов, которые волнуют людей.

Переосмыслить ошибки прошлого

— Как бы вы могли сравнить эту встречу с президентом и встречи других лет?

— Эти встречи всегда очень содержательные. Я бы отметил, что одна из прозвучавших тем была особенно актуальна. Это то, что представители силовых ведомств — Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, ФСИН и других — должны регулярно встречаться с членами СПЧ и обсуждать жалобы и обращения, которые приходят в Совет, системные проблемы, с тем чтобы решать эти вопросы на уровне ведомств, на уровне законодательства, если это потребуется.

— Прозвучало на встрече и высказывание члена Совета о том, что якобы нам нужно придумать новую Россию...

— Знаете, выступления Александра Сокурова всегда интересны. Несколько странными были его высказывания об Ингушетии, что там нет ни СМИ, ни оппозиции. Нет, там как раз есть и свободные медиа, и оппозиция, и интернет-ресурсы.

— Это высказывание Сокурова также было странным...

— Думаю, Сокуров не предлагал все же страну эту перечеркнуть и строить что-то заново, наверное, он говорил о реформах, о переосмыслении наших ошибок. Конечно, нужен какой-то новый, качественный рывок страны. Об этом говорил и президент в ходе послания Федеральному собранию, что России нужен рывок, чтобы войти в число ведущих экономик мира. А здесь рывок этот во многом зависит и от институтов гражданского общества. Лидер страны, естественно, сказал, что не нужно придумывать что-то заново. В качестве искусственной модели он привел в пример Ульянова-Ленина, который попытался придумать новую страну, и до сих пор раны не можем залечить, все проблемы, которые остались в наследство от авторитарного правления большевиков, не можем разрешить. В то же время надо отдавать себе отчет, что есть и позитивный опыт советского строительства.

Опора на гражданское общество

— Какими были плюсы Советского государства?

— Это и кадровая школа, и внимание, которое уделялось образованию, науке, культуре, и социальная защищенность граждан. Позитивный опыт СССР нужно обязательно использовать.

— Встреча с членами Совета предваряет и большую пресс-конференцию Владимира Путина, и послание президента Федеральному собранию. Какой вам видится социально-политическая перспектива развития России, исходя из итогов прошедшей встречи?

— Президент понимает роль институтов гражданского общества в развитии страны. Он ждет от них новых решений, новых подходов, ответственности и помощи в отстаивании конституционных прав граждан. Владимир Путин не сторонник популистских подходов и излишней политизации. Я верю, что государство будет продолжать поддерживать институты гражданского общества и вести с ними далеко не простой диалог, но президент настроен на это. Он не уклонялся от острых вопросов и продемонстрировал главам субъектов и всем ветвям власти, что не уходит от острых вопросов и того же самого ждет от них. Предстоят выборы в том числе и в Государственную думу. Думаю, должно развиваться партийное строительство, появляться новые партийные, общественные лидеры. Насколько власть готова к реформе, совершенствованию правосудия, реформе местного самоуправления, к обновлению избирательного законодательства — это покажет время.