Уилл Смит рассказал о своем предраковом полипе

Вашингтон, 11 декабря. Знаменитый голливудский актер Уилл Смит решил серьезно заняться своим здоровьем после того, как у него нашли предраковый полип. Об этом он сам рассказал в эфире программы The Ellen DeGeneres Show.

Смит пояснил, что ранее врачи предписали регулярно проходить колоноскопию, и он строго выполняет рекомендации. Во время планового медосмотра медики сообщили ему плохие новости о полипе. У образования была высокая степень предрасположенности к злокачественному перерождению.

«Это вдруг перестало быть забавным. Все сразу стало очень реальным. Хорошо хотя бы, что они его удалили, это здорово», — сказал актер, признавшись, что испытал настоящий шок.

Как отмечает «Газета Кемерова», по статистике у каждого десятого человека в возрастной группе «40+» имеются полипы толстого кишечника. Чаще других это заболевание выявляют у мужчин. Для профилактики рака кишечника важно сбалансированно питаться и поддерживать физическую активность. Кроме того, важно отказаться от курения и не злоупотреблять спиртным. После 50 лет следует проводить колоноскопию раз в 2-3 года.

К сожалению, сейчас рак кишечника все чаще поражает молодых людей. По мнению экспертов, причины могут быть связаны с питанием, экологическими факторами и нездоровым образом жизни. В России ежегодно рак толстой кишки диагностируют у 25-30 тыс. пациентов, пишет «Газета.ру». Смертность от этого вида рака повышает то, что он долго никак не дает о себе знать. Из-за отсутствия симптомов люди слишком поздно обращаются за помощью и это увеличивает риск смертности.