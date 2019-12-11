Потомственная ведьма дала прогноз на 2020 год Крысы с точки зрения нумерологии и астрологии

Приближается Новый 2020 год, который будет високосным, а также, согласно китайскому (восточному) гороскопу, первым в 12-летнетнем цикле. Символом наступающего года будет Белая металлическая крыса. Разузнать, что ждет нас в столь необычный период, Федеральное агентство новостей решило у создательницы «Империи сильнейших ведьм» Алены Полынь, которая называет себя потомственной ведьмой.

Советы «потомственной ведьмы» на Новый 2020 год

Нумерологический прогноз: о чем говорят две двойки

Предстоящий год будет очень хорошим. Нас зря пугают, что високосный — значит плохой. С точки зрения нумерологии две двойки (2020) говорят, что год будет отличный для всего, что подразумевает партнерство. Для свадеб, для построения отношений, для рождения деток, для партнерских отношений в бизнесе, для расширения своего бизнеса и так далее.

2020 год будет стабильным. Это год-передышка, потому что после него будет 2021 год — такой двигатель-двигатель. А 2020 год — это передышка, построение планов на 2021 год.

2019 год заканчивает цикл, когда человек получал по делам своим, за то, что он делал раньше. А 2020 год открывает новый цикл, когда мы заново строим то, за что потом получим, когда начнется очередное подведение итогов.

Таковы перспективы предстоящего года с точки зрения нумерологии.

Что сулит Белая металлическая крыса

Давайте рассмотрим предстоящий год с точки зрения китайского календаря, который давно и прочно вошел в нашу жизнь, и на который мы во многом ориентируемся. Напомню, 2020 год пройдет под знаком Белой металлической крысы.

Металлическая белая крыса — знак очень важный. В первую очередь Крыса символизирует плодородие, а значит, в будущем году родится большое количество деток (напомню про нумерологическую двойку, которая тоже дает такой прогноз).

Кроме того, с точки зрения китайского календаря предстоящий год — это активность при достижении своих целей. Крыса всегда так делает, она умна и хитра. Согласно китайской мифологии, Крыса, чтобы стать первой, переплыла реку на спине другого животного, это помогло ей опередить всех и возглавить 12-летний цикл. Это говорит о том, что Крыса очень хитра. Поэтому мы говорим, что в Новом году очень важны хитрость, расчетливость, предусмотрительность. Эти качества необходимы, чтобы в дальнейшем построить себе будущее.

Металл года — серебро

Напомню, стихия 2020 года Крысы — металл. Это отличный знак. Металл в предстоящем году будет привлекать огромное количество нужной энергии. Обязательно носите металлические украшения. Самый предпочтительный металл — это серебро, пусть на вас постоянно будет какая-то серебряная вещь.

Начинаем с чистого листа

Обращаю ваше внимание, что нас ждет год Белой крысы. Белое — это значит, что мы пишем с белого листа. То есть, мы начинаем все с чистого белого листа, это очень важно, поскольку открывает перед нами отличные перспективы, когда все в наших руках.

2020-й с точки зрения астрологии: Юпитер и Сатурн будут работать в паре

С точки зрения астрологии предстоящий год тоже будет очень интересным. На поверхность выйдет энергия двух очень активных планет — Юпитера и Сатурна. Юпитер и Сатурн будут работать в паре — это очень важно.

Юпитер отвечает за власть, за статус, за чины, за продвижение по службе и так далее. А Сатурн отвечает за новые знания. Поэтому в 2020 году самая правильная тактика — стараться узнать, как можно больше.

А с точки зрения Юпитера — нужно быть как можно увереннее в своих начинаниях. Раболепство, неуверенность в своих силах в 2020 году не приветствуются. Это год лидеров. Юпитер будет за этим следить.

Юпитер окажет влияние на весь мир. Мы ждем серьезных изменений во власти во всех странах. Это не значит, что будут меняться руководители государств, это означает, что нас ждут серьезные перемены, касающиеся самых разных областей. Будут появляться новые очень важные законы, в том числе касающиеся образования и других важнейших сфер. Можно сказать, в 2020 году изменится наше восприятие мира, и этот процесс захватит все страны.