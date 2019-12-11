Жесткая позиция Зеленского по газу лишила Украину возможности договориться с РФ

Жесткая позиция президента Украины Владимира Зеленского во время обсуждения вопроса о транзите газа с Россией удобна всем, кроме украинцев. Так считает руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Напомним, в Париже во время «нормандского саммита» прошли переговоры украинской и российской сторон по транзиту газа. Исполнительный директор НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что на парижском саммите Зеленский был «жестким» на обсуждении газовых вопросов. Отвечая на комментарии пользователей соцсети, представитель украинской компании назвал обсуждение транзитного вопроса «напряженным».

«Но президент Украины был жестким», — подчеркнул он.

По словам Витренко, переговоры были продуктивными и полезными, невзирая на то, что сперва он «не был в восторге» от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения вердикта Стокгольмского арбитража в «нормандском формате».

Как отмечает Василий Колташов, жесткая позиция Зеленского на переговорах по газу является следствием влияния на него Международного валютного фонда (МВФ) и администрации США.

«МВФ утвердил новый кредит Украине на 5 млрд долларов, а это глубочайший прогиб. Жесткая президента Украины позиция сводится к отсутствию настроя на любой конструктив. По мнению властей Киева, либо Москва принимает все, что хочет Украина, либо говорить не о чем. Она очень удобна всем, кроме населения Украины. По сути, она провоцирует обострение ситуации по газовому вопросу. «Газпром» и руководство России не может принять эту позицию», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Россию и Украину из-за позиции властей Киева ожидает обострение ситуации по газовому вопросу, утверждает собеседник ФАН. При этом Москва сделала очень хорошее предложение Киеву, забыв все старые конфликты и предоставив скидку на газ, напоминает он.

«Если Киев имеет такую жесткую позицию, то почему с ним в принципе должны заключаться соглашения. Даже если бы «Газпром» предложил скидку на газ не 20%, а 30%, то позиция Зеленского была бы аналогичной. Президенту Украины дали команду, а он ее выполняет. Таким образом, Зеленский упустил реальный шанс договориться. Однако сейчас Москва попробует другой способ – нажим и игнорирование», — добавил экономист.

В понедельник в рамках саммита лидеров Франции, Германии, России и Украины состоялись переговоры между Москвой и Киевом, на которых президенты двух стран обсудили, в частности, транзит российского газа через территорию Украины.

Зеленский по окончании саммита заявил, что вопрос «удалось разблокировать» и теперь на уровне экспертов и советников будут обсуждаться различные детали. В частности, по словам главы украинского государства, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — Киев согласился получить ее газом.

Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что Россия и Украина пока не смогли достигнуть окончательной договоренности по газу. Он сказал, что газовый вопрос будет дальше прорабатываться на уровне министров.