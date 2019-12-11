Россия и Турция удовлетворены ситуацией на севере Сирии

Нур-Султан, 11 декабря. Российско-турецкий меморандум по урегулированию ситуации на севере Сирии обсуждался на встрече в Нур-Султане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Мы наблюдаем стабилизацию на северо-востоке Сирии. Думаю, российская и турецкая стороны удовлетворены развитием ситуации», — сказал он.

Лаврентьев также добавил, что Россия должна принимать участие в саммите по Сирии, который пройдет в феврале 2020 года в Стамбуле. По его словам, саммит не будет продуктивным без участия России.

«Россия — ключевой игрок на сирийском поле, имеет хорошие отношения с центральным правительством. Думаю, что этот вопрос может будет рассмотрен в ходе визита нашего президента в Турцию», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит по Сирии с участием глав Турции, Франции, Великобритании и Германии состоится в феврале 2020 года в Стамбуле.

В октябре 2019 года власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. В рамках антитеррористической операции Анкара планировала создать зону безопасности в граничащих с Турцией северо-западных районах Сирии.

Турецкая операция была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был подписан меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование на севере Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, посвященного связям США с террористами ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

В первой части расследования рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ.

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с радикальными исламистскими группировками на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.