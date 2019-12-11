На Украине призвали Зеленского поставить националистов на место

Украинские националисты и радикалы понимают только язык силы, который ощутили на своей шкуре в Донбассе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Зеленский против националистов

Москва надеется, что украинский лидер Владимир Зеленский не поддастся на призывы националистов и будет стремиться к выполнению своих обещаний и остановит войну. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Суть всей проблемы — прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. То, что сейчас националисты и неонацисты на Украине устраивают шоу, требуя от Зеленского не сдавать родину, не капитулировать, не допускать госизмены... это направлено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования», — сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия рассчитывает, что «Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей».

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Язык силы

Как отметил Евгений Голышкин, у Владимира Зеленского действительно существует большая проблема наличия весьма многочисленных национал-радикальных группировок. За последние пять лет многие из них прошли опыт службы в ВСУ, МВД, были осведомителями и внештатными сотрудниками СБУ.

«Но главное даже не это. Украинские националисты не представляют сами по себе серьезной электоральной силы в процентном соотношении на общий срез общества. Однако являются выразителями воли верующей в жупел «национальной справедливости» достаточно большой части хоть и пассивного, но плотно обработанного «национал-трухой» сегмента общества», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, сами по себе такие группы могут провести какую-то акцию против чего-то, напасть на какого-то кажущегося им врагом гражданина, заниматься «пропагандой собственных бредовых идей». Однако благодаря постмайданному синдрому, почти шестилетней пропаганде войны и «нацибилдингу» на государственном уровне националисты обрели высокую мобильность, в значительной степени организованность и «веру в себя».

«При этом, конечно, они по-прежнему являются всеядными и при правильном подходе к финансированию со стороны заинтересованных представителей власть имущих готовы «подписываться» практически под любые инициативы заинтересованных представителей крупного капитала. Что же говорить про какие-то крупные акции, подкрепленные материально в духе «не зрадь Майдан» (не предай Майдан. — Прим. ФАН), «нет капитуляции», «долой агентов Кремля» — тут сам бог послал не стесняться «впрягаться». Именно так и вышло на Майдане. Так их использовали почти шесть лет в более простых политических противостояниях, так же может быть и сейчас», — добавил Евгений Голышкин.

Украинский политолог отметил, что экономическая ситуация в стране постоянно ухудшается, постоянно подогревая протестные настроения. Националисты с удовольствием выступят в авангарде срыва Минских соглашений, если Зеленский не покажет им кто подлинная власть и не поставит на место. Украинские националисты и радикалы понимают только язык силы, который ощутили на своей шкуре на территории многострадального Донбасса, заключил Голышкин.