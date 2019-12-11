В Совфеде призвали создать особые условия для строительной отрасли в Крыму

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в ходе 470-го заседания Совета Федерации обратила внимание парламентариев на существенный спад активности строительного сектора в связи с вступившими в силу изменениями федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».

«Мониторинг правоприменительной практики 214-ФЗ выявил существенные проблемы, которые требуют оперативного разрешения, — подчеркнула Ковитиди. — Благая цель минимизации рисков дольщиков и защиты их денежных средств должна соответствовать балансу интересов как дольщиков, так и застройщиков. При правоприменении этого закона мы обязаны исключить все риски для строительной отрасли. Вопросы есть во всех субъектах РФ, но в Крыму, учитывая его особенности, проблемы проявляются наиболее ярко».

По словам парламентария, в Республике Крым на рынке жилья происходит серьезный спад, от которого страдают в том числе крупные строительные организации с объемом жилья более 10 тыс. кв. метров в год. С начала 2019 года у 21-й крупной строительной компании, которые осуществляли долевое строительство в Крыму, одобрено только три заявки застройщиков по объектам капитального строительства, отметила сенатор.

«Это чрезвычайно тревожная тенденция, которая влечет за собой имущественные риски для Республики Крым и ее граждан, — подчеркнула Ковитиди. — Это сокращение рабочих мест, очевидное недополучение доходной части бюджета, снижение доходов граждан, работающих в этой и смежных отраслях. Все это представляет угрозу строительной отрасли как таковой».

Как отметила сенатор, в Крыму ситуация существенно осложняется тем, что для предоставления проектного финансирования в республике аккредитованы лишь два банковских учреждения из 63-х.

«При этом АО «Банк ДОМ.РФ» так и не открыл свои филиалы в Крыму, несмотря на их заверения в Совфеде, что это будет сделано», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Председатель СФ Валентина Матвиенко поддержала необходимость постоянного мониторинга действия 214-ФЗ и рекомендовала председателю комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегу Мельниченко обратить особое внимание на проблемы строительной отрасли Крыма.

Матвиенко поручила выяснить причины неисполнения заверений руководства АО «Банк ДОМ.РФ», что они начнут работать в Крыму, особенно на фоне того, что банковская система РФ еще слабо представлена в регионе. Подводя итог, Валентина Матвиенко подчеркнула, что Крыму, его строительной отрасли нужны «особые меры и особые условия».