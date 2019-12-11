Путин и Эрдоган обсудят саммит по Сирии на встрече в январе

Нур-Султан, 11 декабря. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить саммит по Сирии, намеченный на февраль, на встрече в Стамбуле в январе. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Я думаю, что этот вопрос может быть будет рассмотрен в ходе визита нашего президента в Турцию в начале января, 8 числа. Я думаю, господин Эрдоган, наверное, поднимет этот вопрос», ― заявил Лаврентьев.

Ранее Эрдоган сообщил о проведении в Стамбуле саммита по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании. Лаврентьев отметил, что Россия не получила приглашения на эту встречу. Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что без России этот саммит будет непродуктивным.

Напомним, Турция 9 октября начала военную операцию против вооруженных формирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российская военная полиция и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Федеральное агентство новостей представило третий материал из цикла публикаций о текущей обстановке в Сирии. В третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками «Исламского государства» (запрещена в России) в Сирии.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в которой говорится о связях американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН получил улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

1 Организация запрещена на территории РФ.