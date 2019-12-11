Шаляпин объяснил расставание с бывшей женой Джигарханяна

Москва, 11 декабря. Певец Прохор Шаляпин объяснил расставание с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Он объявил, что его «сложные и неординарные отношения с Виталиной подошли к концу». Шаляпин в беседе с корреспондентом Kp.Ru заявил, что в сложившейся ситуации виноваты оба: «слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику».

«А настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину», — сказал Шаляпин, отметив, что встреча с Цымбалюк-Романовской была «пусть и мгновением, но по-настоящему счастливым».

Певец поблагодарил свою бывшую спутницу за доброту и тепло, за общение и опыт. Однако, как указала певец, сейчас между ними с Виталиной скопилось много недопонимания и обид.

«И трещина эта становится, к сожалению, все глубже. Все чаще мы смотрим в разные стороны. Все чаще не понимаем друг друга. Я чувствую, что не в силах оправдать надежды Виталины. И хочу семью и боюсь семьи», — объяснил Прохор Шаляпин.

В апреле этого года в СМИ появилась информация, что бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская закрутила роман с певцом Прохором Шаляпиным. Она призналась, что разлюбила артиста после того, как он выступил в суде по делу о их разводе.