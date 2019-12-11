Стратегическая трасса Хасака-Алеппо вновь заработала в Сирии

Дамаск, 11 декабря. Стратегически важная трасса М4 Хасака — Алеппо вновь заработала в Сирии после развертывания подразделений правительственной армии САР. Как сообщает сирийское агентство SANA, трасса открыта как для проезда, так и для перевозки грузов.

Шоссе М4 является границей зоны безопасности, которую Турция открыла на севере Сирии. Открытие автодороги было бы невозможным, если бы Анкара не вывела из зоны курдские бандформирования.

Напомним, что 9 октября Турция объявила антитеррористическую операцию «Источник мира» против находящихся на севере Сирии курдских боевиков и джихадистов из «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии, который предполагает вывод боевиков и проведение в зоне безопасности совместных российско-турецких патрулей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ1 в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

В третьей части из серии материалов ФАН про Сирию рассказывается о том, как россияне освобождали САР от боевиков. Так, многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.