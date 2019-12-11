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Глава ДНР после саммита «нормандской четверки» обвинил Киев во вранье

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Глава ДНР после саммита «нормандской четверки» обвинил Киев во вранье

Донецк, 11 декабря. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выдвинул Украине ультиматум — он потребовал от киевских властей опубликовать точный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».

Он обвинил украинское руководство во вранье и привел в качестве примера лжи публикацию на официальном сайте президента Украины. По его словам, на ресурсе представлен искаженный текст коммюнике встречи в «нормандском формате».

Пушилин указал, что стороны саммита в «нормандском формате» договорились обсуждать «все правовые аспекты особого статуса», а «украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты закона об особом статусе». Таким образом, как считает глава ДНР, Киев сужает понятие особого статуса до одного закона.

Глава ДНР после саммита «нормандской четверки» обвинил Киев во вранье

Пушилин заявил, что в ДНР возмущены «этим актом государственного вранья со стороны Киева».

«Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения «нормандской четверки» не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике «нормандской четверки», без искажений и несогласованных вставок», — приводит Донецкое агентство новостей слова Пушилина.

Напомним, саммит в «нормандском формате» состоялся 9 декабря в Париже.

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Источник: Донецкое агентство новостей
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