Эксперт объяснил, как Россия должна ответить на усиление активности НАТО у своих границ

Политический аналитик Владимир Брутер заявил, что России пора привыкать к тому, что НАТО всегда будет продвигаться к ее границам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва встревожена усилением активности НАТО у белорусских и российских границ, а также принятыми на саммите блока решениями об увеличении военных бюджетов.

«Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», — сказал дипломат.

Проблема также заключается в том, что 9 декабря Минск выразил готовность провести совместные военные учения с Североатлантическим альянсом. Однако политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ставит под сомнение проведение таких маневров.

«На мой взгляд, военных учений Белоруссии и НАТО ни сейчас, ни в ближайшее время не будет. Не думаю, что Лукашенко на это каким-либо образом может пойти, тем более пока идут обсуждения очередного пакета интеграционных реформ. Он вообще поостережется делать шаги, противоречащие этому пакету. Так что пока этот вопрос обсуждается, совместные действия с Альянсом будут категорически отменяться. Что касается того, что НАТО и так находится у границ России и только будет увеличивать свое присутствие в других направлениях — в этом нет никаких сомнений, тут сам текст выступления Лаврова об этом говорит. Россия должна понимать, что этот процесс (НАТО всегда будет усиливать противостояние с Россией — Прим. ФАН) не остановится, он может быть более активным или менее активным, но он будет продолжен», — поясняет Брутер.

Именно по этой причине Россия должна высчитывать действия по купированию проблемы продвижения Альянса, должна поддерживать определенную симметрию, усиливая собственный военный потенциал. Только в этом случае она сможет нивелировать действия НАТО.

«Я не думаю, что для этого обязательно размещать ударную группировку у Флориды, здесь есть много вариантов, но главное, чтобы они (США и НАТО — Прим. ФАН) поняли — Россия на любую угрозу реагирует контругрозой и что таким образом действовать невозможно», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Он напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года. Генсек также отметил, что отношения Североатлантического альянса с официальным Минском «основаны на общем интересе и открытом диалоге» и их стоит развивать.