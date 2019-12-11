Путин объяснил, как присваиваются звания Героев России

Москва, 11 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему звания Героев России присваиваются гражданам страны вне зависимости от их национальности.

Как сообщал «Царьград», на состоявшемся 10 декабря заседании Совета по правам человека член СПЧ, российский режиссер и сценарист Александр Сокуров поделился мнением относительно того, что необходимо «переосмыслить статус звания Герой России».

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят аналогичное звание, что и воевавшие с ним Кадыровы», — спросил 68-летний режиссер российского лидера.

По словам главы российского государства, если кто-либо из них встал на сторону Российской Федерации, трудится на ее благо, защищает ее, готов лишиться жизни за нее, «он достоин того, чтобы называться Герoем России».

«И наоборот, если тот, кто что-то сделал хорошее, но начинает нарушать наши законы, начинает мешать людям или создавать для них проблемы, несовместимые с пребыванием в обществе и на свободе, значит, придется применять к ним определенные меры», — передает НСН слова Путина.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что РФ вышла из этой «кровавой истории», но для этого пришлось справиться с большими трудностями.