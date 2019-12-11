Бастрыкин наградил лучших омбудсменов в ходе заседания Координационного совета

Москва, 11 декабря. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин принял участие в пленарном заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации.

В программу двухдневного форума войдут награждение отличившихся омбудсменов, обсуждение реализации плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства, а также подведение итогов 2019 года, говорится в сообщении СК РФ.

Заседание приурочено к 10-летию создания института уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации.

Председатель СК России поздравил уполномоченных по правам ребенка с юбилейной датой. Он отметил, что за годы функционирования омбудсмены убедительно доказали свою необходимость.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что для следователей особое значение имеет защита прав социально уязвимых групп граждан, в первую очередь детей. Он отметил, что сотрудники ведомства восстанавливают справедливость уголовно-правовыми мерами, а также остро и оперативно реагируют на все сообщения о нарушениях прав несовершеннолетних.

Глава ведомства подчеркнул согласованную и эффективную работу между следственными подразделениями и представителями института Уполномоченных по правам ребенка.

Председатель СК России обозначил важность сотрудничества и шефской работы, а также мер по улучшению института наставничества и обеспечению детей-сирот жильем.

Бастрыкин считает, что наработанный совместно практический опыт позволит исключить возможные риски с отсутствием единых подходов и позволит также оперативно и качественно решать задачи защиты прав детей.

В ходе заседания медалью Следственного комитета «За чистоту помыслов и благородство дел» были отмечены заслуги Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Основанием для присуждения награды стали ее неравнодушие и оперативная реакция на нарушение прав детей.

Ведомственными наградами также были отмечены детские омбудсмены из пяти регионов России.