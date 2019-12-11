Блогер Варламов назвал самые комфортные для жизни города России

Согласно исследованию, проведенному институтом «Урбаника», среди всех российских городов наиболее доступным по стоимости жилья и одновременно комфортным для проживания является Краснодар. За ним в порядке убывания расположились города Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва в данном рейтинге находится лишь на 52-м месте, оставшись далеко позади таких населенных пунктов, как Братск, Магнитогорск и Череповец. С таким результатом категорически не согласен известный блогер и урбанист Илья Варламов. В комментарии Федеральному агентству новостей он назвал Москву наиболее комфортным городом России.

«Чтобы трезво оценивать ситуацию, нужно понимать, что все эти рейтинги делаются на основе статистических данных, совершенно оторванных от реальности — как говорится, есть ложь, есть большая ложь и есть статистика, — заявил Варламов. — Когда вы пытаетесь оценить качество жизни, это очень сложно сделать на основе каких-то цифр, стоимости жилья и прочего, что логично смотрится только на бумаге. Рейтинг «Урбаники» не имеет ничего общего с реальностью: Краснодар — и вообще, весь Краснодарский край — это, с одной стороны, действительно очень благоприятный регион для жизни в плане климата (чего не скажешь о большинстве других субъектов федерации). Что же касается городской среды, жилья, которое там строится, и вообще качества жизни — там все очень и очень плохо».

По словам блогера, Краснодару нечем похвастаться перед другими городами в плане городской среды: в силу быстрого роста численности населения, переселяющегося туда в погоне за теплой погодой, постройка жилых кварталов ведется крайне быстро, бессистемно и безобразно, что делает столицу Кубани больше похожей на большое село, а не на мегаполис, которым она является. Что же касается других городов в топе-5 по версии института «Урбаника», то здесь все еще хуже: на своем месте (№3 в рейтинге) находится только Санкт-Петербург — остальным городам (Тюмени, Сургуту и Калуге) там не место.

«Понятное дело, что Москва лучше, чем Сургут, — уверен Варламов. — Осталось лишь понять, почему составители рейтинга считают иначе. Интересно, они хоть раз были в Сургуте? Вот я был много раз и могу сказать со всей ответственностью, что люди там жить не хотят. Мало того, что это сам по себе грустный город, так там еще и климат абсолютно невыносимый. Теоретически, там хорошо зарабатывать деньги, работая в «Сургутнефтегазе», а потом переехать жить в тот же Краснодар, купить там квартиру и наконец-то отогреться».

Собеседник ФАН перечислил достоинства Москвы перед Сургутом. По его мнению, уровень жизни, образование, отдых и развлечения, а также возможности для карьерного роста в российской столице неизмеримо более высокого качества.

«О чем тут вообще говорить? Очевидно, что это абсолютно некорректный рейтинг. Я лично на первое место, безусловно, ставлю Москву. Поверьте мне, я объездил все города России и знаю, о чем говорю. Второе место я отдаю Казани — это прекрасный город с отлично организованным общественным пространством. К Санкт-Петербургу я отношусь замечательно, однако это не относится к его климату и к тому, как он сильно отстал по оформлению городской среды от столицы — в этом плане Питер все еще застрял где-то в 90-х», — резюмировал блогер.

Напомним, Илья Варламов ведет канал на YouTube, посвященный благоустройству городов. В данный момент на него подписано более 1,2 млн человек. В своих роликах он оценивает качество оформления городской среды и жилой застройки, чаще всего подвергая их критике.