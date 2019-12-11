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Зеленский и Заворотнюк возглавили рейтинг самых популярных людей на Украине

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Зеленский и Заворотнюк возглавили рейтинг самых популярных людей на УкраинеМосква, 11 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк возглавили рейтинг поисковых запросов в Google от украинских пользователей в 2019 году.

Американская корпорация Google назвала самые популярные поисковые запросы, сделанные украинцами в 2019 году. Согласно рейтингу, чаще всего украинские пользователи искали информацию о президенте Украины Владимире Зеленском.

На втором месте рейтинга находится российская актриса Анастасия Заворотнюк, получившая широкую популярность благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Стоит отметить, что Заворотнюк и Зеленский неоднократно работали вместе. Актеры сыграли в фильме «Служебный роман. Наше время», а в 2013 году участвовали в съемках развлекательной телепередачи «Вечерний Киев». Зеленский неоднократно делал Заворотнюк комплименты, подчеркивая ее молодость и красоту. После избрания Зеленского президентом Украины, Заворотнюк одна из первых поздравила его с победой на выборах.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram появилась публикация с опровержением данной информации.

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