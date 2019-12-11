Стало известно, что россияне чаще всего искали в Google в 2019 году

Москва, 11 декабря. Самыми частыми запросами российского сегмента поисковой системы Google в 2019 году стали Евровидение и 30-летие падения Берлинской стены. Об этом сообщила глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева.

«Традиционно «Событиями года» становятся крупные премии, которые повторяются из года в год, и сегодня вы видите, что на первом месте Евровидение, на девятом месте «Оскар», футбольные матчи и чемпионат мира по хоккею», — рассказала представитель Google Россия.

Однако помимо крупных премий в список также попали 30-летие падения Берлинской стены, пожары в соборе Парижской Богоматери (пятое место) и Магнитогорске (шестое место). Кроме того, на седьмой строчке списка самых частых запросов в Google оказались выборы президента Украины.

В список самых популярных персон попали в основном россияне, кроме Владимира Зеленского ― президент Украины занял четвертую строчку рейтинга. В рейтинг быстрорастущих запросов в категории «Люди года» попали ушедшие из жизни певица Юлия Началова (первое место) и рэпер Децл (второе место). Кроме того, в списке оказались актриса Анастасия Заворотнюк, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, журналист Сергей Доренко и продюсер Бари Алибасов.

Самыми популярными запросами в категории фильмы стали «Джокер», «Мстители: Финал», «Капитан Марвел», «Король Лев» и «Полицейский с Рублевки». Среди сериалов первое место досталось «Игре престолов», второе место занял сериал «Чернобыль», а замкнул тройку лидеров турецкий сериал «Ветреный».