«Ростов» планирует сохранить состав зимой

Москва, 11 декабря. По информации Федерального агентства новостей, «Ростов» планирует сохранить текущий состав в зимнее трансферное окно. По словам источника, чуть меньше месяца назад клуб приступил к погашению задолженности перед футболистами и персоналом.

Сообщается, что финансовое положение клуба остается сложным, однако речь не идет о серьезных проблемах. Отмечается, что «Ростов» не планирует распродавать состав, однако вероятность ухода игроков, на которых высокий спрос, все же существует.

Ранее сообщалось, что защитник Дмитрий Чистяков интересен «Зениту», нападающий Элдор Шомуродов заинтересовал ЦСКА и «Спартак», а полузащитник Матиас Норманн находится в сфере интересов «Спартака».

«Ростов» после 19 туров делит 3-5 места с ЦСКА и «Локомотивом» — в активе команд по 34 очка.