Медведев поддержал идею о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

Москва, 11 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение Министерства финансов РФ о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кабмина РФ Олег Осипов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок до 100 евро с 1 июля 2020 года, затем до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 евро с 1 января 2022 года.

По словам Осипова, ранее обсуждалось снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с 500 евро до 200 евро. Пресс-секретарь главы правительства РФ сообщил, что Медведев поручил подготовить предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», ― подчеркнул Осипов.

В Минфине отмечают, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, которая присутствует в традиционной рознице. В итоге происходит отток прибыли и налогов из РФ в зарубежные интернет-магазины. Для создания конкурентных условий и предотвращения потерь бюджета в ведомстве предложили ужесточить условия беспошлинного ввоза на территории ЕАЭС.