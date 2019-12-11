Турция перестала скрывать поддержку террористов ПНС Ливии, сообщили в ЛНА

Москва, 11 декабря. Турция оказывает военную поддержку террористам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, Турция уже не скрывает, что поддерживает ПНС Ливии. Аль-Мисмари добавил, что у ЛНА есть сведения, подтверждающие подготовку аэропорта «Митига» к приему турецких военных транспортных средств.

ПНС Ливии, образованное при поддержке ООН в 2015 году, незаконно заседает в Триполи. Главой Президентского совета и ПНС Ливии является Файез Саррадж, который, как известно, контактирует с боевиками и финансирует террористические группировки. Отметим, что Саррадж заинтересован в продолжении конфликта в Ливии ради получения денег от продажи ливийской нефти.

Единственный работающий аэропорт в районе Триполи — «Митига»— находится под контролем группировки «Ар-Рада», которая официально входит в состав МВД ПНС Ливии. Она была замешана в контрабанде наркотиков, оружия и террористов из Ливии в Турцию. Кроме того, члены «Ар-Рада» занимаются торговлей наркотиками, людьми и оружием.

Эта же группировка контролирует тюрьму «Митига», в которой находятся российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россиян держат в бесчеловечных условиях и без предъявления официальных обвинений. Совет Безопасности ООН отмечал, что находящиеся в заключении люди подвергаются пыткам и издевательствам, кроме того, некоторых террористы продают в рабство.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о поддержке Анкарой связей с боевиками ПНС Ливии. Сообщалось, что Турция поставляет этим бандформированиям оружие, боеприпасы и террористов из Сирии — об этом говорили и представители ЛНА, и представители правительства Тобрука. Примечательно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил о готовности Анкары направить своих военных в Ливию, если об этом попросит правительство Триполи.

Напомним, активизация исламистских группировок в Ливии началась из-за вспыхнувшего после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи кризиса в стране. В Триполи заседает сформированное при поддержке Запада ПНС Ливии, члены которого ответственны за революцию 2011 года. В Тобруке действует законно избранная народом Палата представителей и сформировано Временное правительство Ливии.

Ливийская национальная армия проводит антитеррористическую операцию по освобождению Триполи и ряда населенных пунктов на северо-западе страны.