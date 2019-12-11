На Украине предложили отменить запрет на въезд российских журналистов

Киев, 11 декабря. Запрет на въезд российским журналистам на Украину предложили отменить. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

В рамках «нормандского саммита» президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. По его мнению, российские корреспонденты иначе освещают ситуацию на Украине. В качестве примера он привел ведущего политических ток-шоу Владимира Соловьева.

В эфире телеканала «112 Украина» Томиленко подчеркнул, что российским медиа, по их же словам, запрещен въезд на Украину.

«Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента (Украины. — Прим. ФАН) могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд», — сказал он.

Союз журналистов России (СЖР) призвал украинского лидера после его приглашения российских корреспондентов посетить Украину снять для представителей СМИ запреты на въезд. Об этом сообщил журналистам секретарь Союза Тимур Шафир. Он обратил внимание на то, что в настоящее время многие российские журналисты находятся в списках «Миротворца», который, отметим, накануне объявил о прекращении своей деятельности.