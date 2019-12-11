Армия Сирии сбила боевой беспилотник террористов в провинции Хама

Дамаск, 11 декабря. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) террористов с боевыми зарядами в долине Аль-Габ на западе провинции Хама. Об этом сообщает в среду сирийское национальное агентство NNA.

Согласно сведениям агентства, боевой дрон был обнаружен и ликвидирован над поселением Аль-Фрика.

Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб систематически используют кустарные беспилотники с боевыми зарядами для атак на позиции армии Башара Асада. Неоднократно террористы пытались атаковать при помощи БПЛА российскую военную базу «Хмеймим».

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что засевшие в сирийском Идлибе боевики террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) начали расползаться. По словам российского министра, большое их число было зафиксировано в Ливии, где они «подливают масла в огонь столкновений».

Напомним, в понедельник Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из цикла публикаций о текущей обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками «Исламского государства»1 (запрещена в России) в Сирии.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором говорится о связях американцев и боевиков в Сирии. США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН удалось получить улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

1 Организация запрещена на территории РФ.