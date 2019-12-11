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Путин и члены правительства обсуждают развитие авиаперевозок по России

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Путин и члены правительства обсуждают развитие авиаперевозок по России

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин открыл очередное совещание с членами правительства  в Кремле. Основной темой встречи станет развитие региональных авиаперевозок.

Как сообщали в пресс-службе администрации президента, с докладами выступят глава Минтранса Евгений Дитрих и замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

В сентябре этого года российские авиакомпании на 7,9% увеличили авиаперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, в этой отрасли есть свои больные вопросы. Например, стоимость билетов, которую не получается снизить из-за высокой стоимости авиакеросина.

В 2018 году авиаперевозчики заявили о резком росте стоимости топлива, тогда Минтранс предложил компенсировать им часть убытков. Возросшие затраты предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года — через увеличение объема возмещения по акцизам.

14 октября этого года Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости керосина.

 


 

 

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