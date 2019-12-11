Очередным «бряцанием оружием» назвали в Госдуме намерения США увеличить свой флот

До исторического максимума — 355 кораблей — Военно-морские силы США собираются увеличить численность своего флота. Издание Defence News сообщает об этом со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ВМС страны Томаса Модли. Таких мощностей планируется достигнуть к 2030 году, а задействованы они будут, чтобы силой навязывать волю США по всему миру, уверен член комитета Государственной думы по обороне Павел Дорохин.

«Это продолжение угрожающей политики американцев, вполне соответствующее уже не оборонительной, а наступательной военной доктрине, которую они ведут в последние годы. Мы имели возможность видеть, как отправляются эскадры на Ближний Восток, к берегам Северной Кореи, Венесуэлы. Все это звенья одной цепи, и увеличение количества военных кораблей логично вписывается в общую картину», — выразил обеспокоенность депутат.

Он назвал заявление Томаса Модли «бряцанием оружием», которое не доведет мир до добра. Дорохин уверен, что увеличение количества кораблей необходимо, прежде всего, для расширения геополитического влияния США на всей протяженности Мирового океана. При этом финансовые средства, которые будут пущены на содержание такого гигантского флота, не волнуют американцев.

«Печатный станок опять включат, вот и все», — заявил парламентарий.

С ним согласен и председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков. Он отметил, что США до сих пор являются одной из крупнейших экономик мира и постройка новых кораблей не станет для них большой проблемой.

Собеседник ФАН рассказал о мотивах постройки такого большого флота. По его словам, все дело в том, что «мягкая сила», которой американцы пользовались последние 30 лет, постепенно оказывается все менее эффективной.

«Их первенство в мире постепенно сходит на нет, — уверен Марков. — Экономическое лидерство уходит в Азию, внутри страны колоссальный раздрай. А те государства, над которыми США устанавливают контроль, уже не процветают, как раньше — в частности, к ним относились Германия, Южная Корея и Япония, — а находятся в глубочайшем упадке, как, например, Украина».

Все эти неудачи сподвигают Соединенные Штаты на классический вариант доминирования — с помощью военной мощи, основой которой в их случае являются военные корабли и особенно авианосцы. А вместо того, чтобы помогать своим сателлитам строить жизнеспособные экономики, теперь они просто будут качать из них ресурсы, уверен политолог.