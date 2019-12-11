Роберт Цой негативно отреагировал на присвоение новому виду клещей имени сына

Москва, 11 декабря. Имя известного рок-музыканта Виктора Цоя будет носить открытый недавно вид малайзийских клещей.

Накануне Тюменский госуниверситет сообщил, что исследователь Сергей Ермилов обнаружил ранее неизвестный науке вид панцирных клещей. Открытого обитателя малайзийских лесов ученый решил назвать в честь известного музыканта и певца Виктора Цоя, сообщает «Ридус».

Отец артиста прокомментировал событие, заявив, что неохотно следит за подобного рода новостями. По его словам, увековечить память артиста часто пытаются не всегда самыми лестными способами.

«Я первый раз слышу. Много идиотов на свете, ну что же сделать?! Я только это могу сказать. Я не слежу за этим всем и подобных случаев не помню: слишком много этих всяких инсинуаций. Мне надоело уже это все», — сказал Роберт Цой.

Отмечается, что Сергей Ермилов — один из ведущих специалистов в мире по панцирным клещам-орибатидам и наиболее активно публикующийся зоолог-систематик в России.