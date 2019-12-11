Турция нашла, чем ответить США на угрозы ввести санкции из-за покупки у России С-400

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара может закрыть для США ряд баз в своих южных районах, если американцы введут санкции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США введут против Турции санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам «Инджирлик» и «Кюреджик», — заявил дипломат телеканалу A Haber.

Кроме того, министр добавил, что турецкая сторона в настоящее время рассматривает возможность приобретения российских истребителей вместо американских самолетов F-35, поскольку Вашингтон угрожает отказаться от поставок авиации.

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков считает, что Турция посредством своих высказываний еще раз подчеркивает свое твердое мнение по поводу взаимоотношений с США, которое все равно не изменилось после ряда недавних встреч. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Это заявление призвано было показать американской стороне, что, несмотря на продолжение диалога и новые переговоры, в том числе в рамках саммита НАТО, мнение Анкары по ключевым для нее вопросам региональной стабильности и собственной безопасности не поменялось. На последней встрече представителей этого военно-политического блока Турция в очередной раз говорила о намерении покупать С-400 и самолеты у РФ. Ставился даже вопрос — останется ли она в НАТО, если продолжит вести подобную политику в отношении закупок российского вооружения», — заметил эксперт.

То есть фактически сегодняшние предупреждения Чавушоглу сами по себе не являются чем-то новым, они скорее играют роль напоминания для США о принципиальной позиции Анкары по ряду ключевых тем.

«Это сигнал для Вашингтона, что те красные линии, которые турки обозначили, для них сохраняются. То есть они продолжат диверсифицировать свои закупки оружия, будут развивать свою политику в Северной Сирии по борьбе с курдскими группировками, несмотря на окрики, которые доносятся из Соединенных Штатов и европейских столиц. Это значит, что данные темы представляют для Турции принципиальное значение с точки зрения ее суверенитета», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его мнению, американцы будут стараться предпринять что-то, чтобы Анкара не реализовала свои ответные угрозу по ограничению доступа к южным турецким базам для США.

«Для Вашингтона потеря любого военного объекта — это довольно серьезная утрата. И хотя у Штатов немало баз в регионе, они все равно будут пытаться не доводить до такого прямого военного разрыва со своим единственным ближневосточным союзником по НАТО. Вероятно, американцы предложат какой-то торг, чтобы не допустить этого», — предположил Дмитрий Егорченков.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии публикаций о Сирии, в который был раскрыт реальный объем участия россиян в уничтожении «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация) в САР. Нашим репортерам, например, удалось взять интервью у бывшего члена ИГИЛ1, который рассказал, что накануне разблокирования города Дейр-эз-Зор среди боевиков группировки уже глубоко засел подлинный страх перед русскими.

Во второй части из серии сирийских материалов подтвердились контакты Соединенных Штатов с ИГ1. Так, было выявлено, что американцы поставляют террористам военных советников и оружие, а те в свою очередь дают им доступ к нефтегазовым месторождениям Заевфратья. Контрабанда ресурсов из этих источников приносит главным чиновникам Пентагона огромные прибыли и создает своего рода фонд для дальнейшего спонсирования лояльных джихадистских бандформирований в регионе.

Вначале Федеральное агентство новостей также установило, что с боевиками ИГИЛ в Сирии сотрудничают и ряд российских оппозиционеров. Такие контакты были найдены у сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова и у беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.