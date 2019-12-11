Дамаск, 11 декабря. Власти Сирии планируют освободить все свои территории, включая захваченный террористами Идлиб и районы, оккупированные иностранными государствами. Об этом в среду заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари.

«Идлиб — это сирийская территория, и сирийское правительство намерено освободить весь этот район от присутствия террористов так же, как и другие районы страны, которые находятся под иностранной оккупацией», — отметил он.

Джаафари пояснил, что под оккупантами он подразумевает США, Великобританию, Саудовскую Аравию и Израиль, который ранее занял Голанские высоты. По его словам, у сирийцев нет иного выбора, кроме как освободить свою страну от «иностранного террористического присутствия».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США за хищение нефти. Белый дом утверждает, что американские военные якобы «охраняют» захваченные курдами нефтяные поля от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация), однако на деле спецназ США следит, чтобы недра не вернулись под контроль сирийской армии. Все это время нефть тайно добывается и продается контрабандой в соседние страны.

Ситуация усугубляется активностью боевиков, которые почти полностью контролируют Идлиб. Более того, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, засевшие в Идлибе джихадисты из «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) начали постепенно расползаться. Большое их число было замечено в Ливии, где они «подливают масла в огонь столкновений».

Российский министр отметил, что «Джебхат-ан-Нусра» де-факто взяла под свой контроль зону деэскалации в Идлибе, продолжая наносить удары по как по позициям сирийских войск, так и по гражданской инфраструктуре.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ1 в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

В третьей части из серии материалов ФАН про Сирию рассказывается о том, как россияне освобождали САР от боевиков. Так, многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

«Охотник на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад признался, что он восхищен героизмом российских военных, которые всегда, рискуя своей жизнью, пытаются спасти товарищей.

1 Организация запрещена на территории РФ.