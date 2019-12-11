Эндокринолог назвала первые симптомы диабета у детей

Москва, 11 декабря. Сахарный диабет 1-го типа развивается у детей, которые генетически расположены к нему. Об этом рассказала главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Московской области, заведующая педиатрическим отделением МОНИКИ Валентина Шестерикова.

По ее словам, диабет 1-го типа не наследуется детьми младшего и школьного возрастов и не возникает в результате воздействия факторов внешней среды.

«Собственные иммунные клетки пациента в один момент начинают атаковать клетки поджелудочной железы, разрушая их способность вырабатывать инсулин. Сахар в крови повышается», — пояснила Шестерикова.

Он подчеркнула, что диабет этого типа проявляется практически бессимптомно. Однако, по словам специалиста, дети начинают больше есть и пить, а соответственно, чаще посещать туалет. Нередко родители не обращают внимания на это до тех пор, пока ребенок не станет вялым и слабым. Единственный выход из сложившейся ситуации — внимательно следить за состоянием детей и регулярно ходить на обследования.

Как указала Валентина Шестерикова, диабет 1-го типа предполагает пожизненную заместительную гормональную терапию.

«Если ребенок регулярно измеряет сахар в крови, правильно питается и вовремя получает инъекции инсулина, он живет и развивается наравне со сверстниками», — заметила Шестерикова.

Она опровергла миф о том, что после уколов инсулина можно перейти на таблетки. Главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Подмосковья пояснила, что раньше, если у ребенка в моче обнаружили сахар в моче, то ему автоматически ставили диабет 1-го типа. После дополнительного обследования врачи могли определить более легкий тип диабета. Именно в таком случае вместо уколов назначали таблетки. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты The Global Diabetes Community назвали первый симптом диабета, который позволит распознать опасное заболевание на ранних стадиях. Одним из симптомов заболевания может стать постоянная усталость, которая является чаще всего последствием стресса, тяжелой работы и нарушения сна. Однако усталость может стать и последствием дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством или эффективностью циркулирующего инсулина.