Военные Сирии остановили конвой США на подступах к комендатуре ВКС РФ в городе Камышлы

Дамаск, 11 декабря. Военнослужащие Сирийской арабской армии остановили военный конвой США на подступах к аэропорту в городе Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ.

По данным сирийского информационного агентства NPA, сирийские военные остановили военный конвой США на контрольно-пропускном пункте в районе возле аэропорта Камышлы. Американские военные направлялись к комендатуре ВКС РФ, однако сирийские военнослужащие не позволили конвою проехать через КПП, блокировав их дальнейшее движение в этом направлении.

A Syrian government forces checkpoint near Qamishli Airport prevented a U.S. military convoy of passing through entering

The U.S. vehicles were en route towards the Russian base in the area. pic.twitter.com/h62Ps6zuvv