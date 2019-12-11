Военные Сирии остановили конвой США на подступах к комендатуре ВКС РФ в городе Камышлы

Дамаск, 11 декабря. Военнослужащие Сирийской арабской армии остановили военный конвой США на подступах к аэропорту в городе Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ.

По данным сирийского информационного агентства NPA, сирийские военные остановили военный конвой США на контрольно-пропускном пункте в районе возле аэропорта Камышлы. Американские военные направлялись к комендатуре ВКС РФ, однако сирийские военнослужащие не позволили конвою проехать через КПП, блокировав их дальнейшее движение в этом направлении.

BREAKING



Our reporter:

A Syrian government forces checkpoint near Qamishli Airport prevented a U.S. military convoy of passing through entering

The U.S. vehicles were en route towards the Russian base in the area. pic.twitter.com/h62Ps6zuvv — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) 11 декабря 2019 г.

Напомним, в середине ноября стало известно, что в аэропорту города Камышлы начала работать авиационная комендатура ВКС РФ. Комендатура включает в себя наземную охрану и систему ПВО, а также диспетчерский пункт руководителя полетами. Военнослужащие комендатуры обеспечивают работу группы транспортно-боевых вертолетов армейской авиации ВКС РФ. Вертолеты ВКС РФ оказывают поддержку с воздуха российской военной полиции, которая с конца октября осуществляет патрулирование в данном районе Сирии.

В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов на севере Сирии. В рамках антитеррористической операции Анкара планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Турецкая операция была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором раскрываются связи США с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании и поддержке ИГ.

В первой части расследования рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство».

Третий материал ФАН посвящен военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с радикальными исламистскими группировками на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.