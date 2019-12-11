Национальный центр помощи установит ящики для смартфонов в школах

Сегодня в ходе пленарного заседания Совета Федерации сенатор, Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала коллегам о проекте Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Мир вокруг».

«Министерство Просвещения, Роспотребнадзор вместе с нашим Комитетом подготовили рекомендации образовательным учреждениям ограничить использование смартфонов в ходе уроков. Коллеги, я хотела бы напомнить, что по оценке Всероссийского центра оценки общественного мнения 83% россиян считают, что личные телефоны, смартфоны, мешают российским школьникам учиться, а 69% считают, что благодаря ограничениям использования электронных гаджетов дети станут учиться лучше. Но и мы, посещая школы, очень часто слышим запрос от педагогов, родителей, чтобы эта проблема была урегулирована. Буквально на днях в Сочи состоялся Международный форум добровольцев - 2019 и Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал проект «Мир вокруг», на безвозмездной основе центр будет предоставлять школам ящики для хранения смартфонов. Они будут устанавливаться в школьных классах и дети будут убирать смартфоны в ходе занятий. Коллеги, я думаю Вы обратили внимание, что демонстрационный образец такого ящика установлен на входе в зал заседаний, Вы можете его посмотреть и на выходе. Сейчас мы готовимся к мониторингу, чтобы обсудить эти вопросы в марте 2020 года и получить срез по регионам», - отметила Лилия Гумерова.

В свою очередь Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к коллегам с просьбой проконтролировать как работают рекомендации по ограничению использования телефонов во время занятий в регионах, которые они представляют: «Уважаемые коллеги! Во время региональной недели, поинтересуйтесь, пожалуйста, как работают рекомендации по ограничению использования телефонов во время занятий, какова реакция родительской общественности, педагогической общественности, какие сложились практики. Мы по итогам года должны такой мониторинг провести и подумать, нужно ли совершенствовать эти рекомендации, либо какие-то иные меры из того опыта, который накоплен в регионах. Мы ничего не запрещали, мы рекомендовали. Каждый регион исходя из своей специфики принимал самостоятельно решение, каждая школа».

На безвозмездной основе Национальный центр помощи будет предоставлять школам ящики для хранения смартфонов. Ящики будут устанавливать в школьных классах. Дети будут убирать в них смартфоны в ходе занятий. Первый регион, где будут установлены ящики для смартфонов - Московская область.

«Мы изучили опыт регионов России, где ограничено использование телефонов школьниками, а также посмотрели на практику частных школ. В результате появился проект «Мир вокруг». По запросу школ мы будем устанавливать удобные, современные ящики для хранения гаджетов. Это пилотный проект. Очень интересно будет посмотреть на его результаты. Уже сейчас мы получили гигантское количество от учителей и родителей школьников средней школы (5-9 класс), хотя изначально ожидали активность именно начальных классов», - пояснила Председатель Попечительского Совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Решение об установке ящиков в рамках проекта «Мир вокруг» Национальный центр принимает на основании обращения школы. Каждая школа решение об установке ящиков принимает индивидуально.

Как пояснила директор Национального центра Екатерина Мизулина 16 декабря Национальный центр установит первые ящики в одной из школ Наго-Фоминского района области.

Напомним, в июле 2019 года состоялось заседание Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В ходе заседания Совета Председатель Попечительского Совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская предложила ограничить использование смартфонах в российских школах. Предложение поддержала Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Министерство просвещения России совместно с Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре подготовило рекомендации общеобразовательным учреждениям ограничить использование смартфонов в ходе уроков.

По данным Лаборатории Касперского 85% детей не могут обойтись без гаджетов, у 54% детей в возрасте 4-6 лет уже есть свой смартфон или планшет, у 97% детей 11-14 лет есть свой смартфон.

По данным ВЦИОМ 83% россиян считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. 73% россиян поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий в школах. 69% россиян считают, что благодаря ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться.

В двух регионах России полностью запрещено использование детьми смартфонов в школах: Чеченская республика, Белгородская область. Во многих частных школах России также полностью ограничено использование смартфонов. Например, в Гимназии им. Е.М. Примакова, Гимназии Св. Василия Великого.

В ходе Международного Форума добровольцев-2019 Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям презентовал пилотный проект «Мир вокруг». Одним из первых с проектом ознакомился первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и высказал поддержку инициативе Центра.