Сирия, 11 декабря. Курдские боевики продолжают отпускать родственников террористов ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. «Нусра»*** казнила двух своих боевиков за дезертирство в Алеппо. Боевые вылеты ВВС Сирии на северо-востоке Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию на северо-востоке Латакии; провели работы по разминированию местности в городе Алеппо и его окрестностях; атаковали позиции исламистов на западе Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: устроила показательную казнь двух своих боевиков-дезертиров на северо-западе от Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: освободили 200 человек, часть из которых верна идеологии ИГ, из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

Провинция Латакия

ВВС Сирии вновь прибегли к боевым вылетам в северной части Латакии. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), сирийские вертолеты нанесли удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях города Кабана в Туркоманских горах. Напомним, вооруженные стычки на данном направлении отмечаются практически ежедневно, поскольку боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ), дислоцирующиеся здесь, не перестают атаковать позиции правительственных подразделений, прежде всего ставя под угрозу безопасность сирийцев, проживающих в близлежащих населенных пунктах.

Провинция Алеппо

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап подрывных работ в районе Ар-Рамуса в административном центре провинции, а также в деревнях вокруг озера Аль-Джаббуль к юго-востоку от Алеппо. Саперы сил САР выполняли задачи по разминированию местности в период с 7.00 до 16.00. Напомним, город Алеппо, в том числе квартал Ар-Рамуса, полностью перешел под контроль правительственных войск в декабре 2016 года после отступления боевиков вооруженной оппозиции, тогда как прилегающие к водоему территории до конца весны – начала лета 2017-го находились в оккупации террористов «Исламского государства»1.

Между тем стало известно, что боевики террористического объединения «Тахрир аш-Шам» начали массово дезертировать со своих позиций в районе населенных пунктов Анадан и Хрейтан. По данным военного источника в сети Twitter (NurmurodH), в попытке прекратить дальнейшее бегство радикалов высокопоставленные члены формирования прибегли к показательным казням «предателей». На данный момент были убиты два боевика.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что правительственные войска продолжают задействовать артиллерию для обстрела позиций исламистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» на границах «Большого Идлиба». Удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по военным объектам и укреплениям боевиков на границе с провинцией Хама. Напомним, несколько часов назад, джихадисты, отряды которых базируются в данном районе, открыли огонь по подконтрольным САА территориям недалеко от города Аль-Хувейз.

В то же время наблюдаются перестрелки в Западном Идлибе. Twitter-канал (MasarPressNet) передает, что военнослужащие САА обстреливают места базирования исламистов на подступах к городу Бдама. Данные о потерях боевиков в живой силе или технике пока формируются.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что стратегически важная трасса М-4, пролегающая через территорию провинций Хасака и Алеппо, была вновь открыта. Отмечается, что движение по шоссе было возобновлено после того, как совместные патрули российской военной полиции и вооруженных сил Турции проконтролировали вывод курдских радикальных бандгрупп из зоны безопасности. Напомним, мониторинг обстановки в приграничных районах осуществлялся в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября. Тем не менее сообщения о том, что разрозненные отряды курдских террористов продолжают предпринимать вылазки на данном направлении, поступают до сих пор.

Тем временем информационный портал Em News заявляет, что из лагеря «Аль-Хол», который находится на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории, были освобождены 48 семей. Среди порядка 200 отпущенных находятся как мирные жители, так и родственники террористов «Исламского государства», которые содержались в пункте временного размещения наряду с беженцами. Напомним, на прошлой неделе также сообщалось о том, что «Аль-Хол» покинули 300 семей, преимущественно членов семей джихадистов ИГ, после чего возросло число вылазок неизвестных в соседнем Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.