Свердловская область сделала 31 декабря выходным днем

Екатеринбург, 11 декабря. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Такое решение политик принял по итогам проведения голосования в своем Instagram.

«Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона — 12 115 человек приняли в нем участие, 11 433 человека ответили «да» — это 94% проголосовавших, почти единогласно. «Против» высказались 682 человека или, соответственно, 6%», — пишет Куйвашев на своей странице.

Отметим, что Свердловская область оказалась не единственным регионом, который поменял местами 28 и 31 декабря. Ранее аналогичное решение приняли Томская и Кировская области, Ставропольский край и Республика Крым.

Вопрос о том, чтобы сделать выходным 31 декабря впервые подняли депутаты от ЛДПР. Они заявили, что данный шаг позволит дать россиянам время на подготовку к празднику и при этом сохранить общее число рабочих дней. В случае освобождения 31 декабря рабочим становится суббота 28 декабря.

Министр труда Максим Топилин заявил, что в этом году эту инициативу на федеральном уровне реализовать не выйдет из-за разного графика работы бюджетных учреждений. По его словам, правительство рассматривает подобные вопросы не позднее октября, чтобы успеть все подготовить. В то же время министр подчеркнул, что российские регионы могут сделать 31 декабря выходным на местном уровне. Президент РФ Владимир Путин также отметил, что для освобождения последнего дня декабря в этом году слишком мало времени, однако он подумает над данным предложением.