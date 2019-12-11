Сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в Токио. События дня. ФАН-ТВ

Российские боксеры не поедут на Олимпиаду-2020 Внезапный контрудар нанесли российские боксеры по недавнему решению WADA. Сегодня наши бойцы отказались от участия в Олимпийских играх 2020 года под нейтральным флагом. Об этом изданию РИА Новости рассказал генсек Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, без флага и гимна нашей страны участие в турнире попросту бессмысленно. Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных соревнований, в том числе от олимпиад, на четыре года — по делу о допинговых махинациях, в которых WADA винит Москву. Решение уже поддержал Международный олимпийский комитет (МОК), и это значит, что в следующем году на играх в Токио наши атлеты выступят под нейтральным флагом, второй раз подряд, начиная с Пхенчхана-2018. Участвовать смогут лишь спортсмены, доказавшие, что они никак не связаны с допингом. Впрочем, до конца года у России еще есть время обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Турция может закрыть свои базы для США в ответ на санкции Власти Турции, похоже, сильно утомились от постоянных ультиматумов США. Анкара может закрыть для Вашингтона свои военные базы «Инджирлик» и «Кюреджик» в ответ на санкции. Если они, конечно, появятся. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Дело в том, что Штаты грозят Анкаре отменить совместную программу по истребителям F-35, даже несмотря на заключенный контракт. А причина в том, что Турция закупила у России военные комплексы С-400 (их поставки завершились в этом году). Сделка вызвала бурный гнев за океаном: США, будучи партнерами Турции по НАТО, не раз призывали отказаться от российских ЗРК в пользу американских Patriot, а затем пригрозили санкциями. Но Анкара не сдалась под давлением, которое теперь может выйти боком самому Вашингтону.

Расследование нападения на Эллу Памфилову завершено СК РФ завершил расследование о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Экспертиза показала: преступник был невменяем. Речь идет о событиях 6 сентября этого года в Подмосковье, когда неизвестный ворвался в дом Памфиловой, собираясь похитить деньги и ценные вещи. Саму хозяйку он несколько раз ударил электрошокером, но та в свою очередь отбилась стулом. Незваный гость скрылся, но вскоре был задержан. Им оказался 36-летний уроженец Средней Азии — в момент преступления он страдал психическим расстройством и, по версии оперативников не осознавал свои действия. Любопытно, что ограбление мужчина затеял незадолго до 8 сентября, то есть до Единого дня голосования в России. И тот факт, что своей целью он выбрал именно дом главы ЦИК, породил множество спекуляций. Сейчас это дело передано в Генпрокуратуру, а его фигуранта, судя по всему, ждет принудительное лечение.