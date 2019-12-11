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Живописные полотна стоимостью 30 млн рублей похищены в Москве

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Живописные полотна стоимостью 30 млн рублей похищены в Москве

Москва, 11 декабря. В Москве злоумышленник похитил два предмета изобразительного искусства из частной коллекции. Речь идет о картинах «Натюрморт с цветами» и «На прогулке, 1916». С заявлением о хищении ценных полотен в правоохранительные органы обратились двое столичных жителей.

Пострадавшие утверждают, что лишись уникальных картин в июле 2019 года, когда выставили их на продажу. Мошенник обманным путем присвоил произведения искусства, после чего, по мнению владельцев, продал их.

Стоимость каждой картины оценивается примерно в 15 миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ

В столичном главке МВД сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

 

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